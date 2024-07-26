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    Ботанический сад приглашает на выставку бонсай

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    «Маленькие деревья большого города» покажут в павильоне «Зелёный домик», попасть на выставку можно будет по любым билетам в Сад. Проект будет сопровождать программа лекций и мастер-классов: вы узнаете, как выращивать бонсай в условиях Северо-Запада России и многое другое.

    Фото: pixabay.com/
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    Бонсай — искусство выращивания миниатюрной копии дерева. Изначально «маленькие деревья» появились в Китае, но разнообразие стилей и характерная утончённость бонсая развились в Японии. На выставке вы сможете погрузиться в мир таких произведений искусства, узнать об особенностях бонсайной керамики, посмотреть работы в жанре японской живописи тушью суйбокуга, выполненные художницей Ольгой Селивановой. Частью экспозиции станут и инструменты. применяемые при создании бонсай.

    Программу мероприятий, приуроченных к выставке, можно найти на сайте Ботсада. Вы сможете подробно узнать о стилях и техниках, используемых для создания бонсай, увидите процесс обрезки деревьев и накладывания проволоки, также специалисты поделятся нюансами содержания миниатюрных деревьев в условиях Петербурга и Ленинградской области.

    Выставка бонсай «Маленькие деревья большого города» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада Петра Великого 27–28 июля 2024 с 10 до 17 часов. 0+

    Фото: pixabay.com/

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