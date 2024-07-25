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    В Калужской области упал вертолет Ми-28

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    7 комментариев

    Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом утром 25 июля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    По сведениям главы региона, на месте крушения — в лесном массиве возле деревни Кленки — работает оперативная группа и спасатели. Жиздринский район граничит с Брянской областью.

    Минобороны РФ подтвердило падение Ми-28, уточнив, что вертолет упал при выполнении планового полета в безлюдной местности. Экипаж погиб. На земле разрушений нет. Предварительная причина крушения — техническая неисправность. На месте катастрофы работает комиссия ВКС России.

    Ми-28 — ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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    Ми-28Падение вертолетаВладислав ШапшаКалужская область
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    Комментарии 7

    26592706625 Июл 2024 в 08:12
    Насыщенность наземных средств ПВО и широкое применение БпЛА - полностью изменили тактику применения боевых вертолетов на СВО, - DefenseNews.

    Согласно аналитическому обзору издания, вертолеты больше не являются "острием копья" фронтовой авиации, и переквалифицировались на выполнение задач боевой поддержки, так как полеты непосредственно над полем боя стали практически невозможными. Основные моменты:

    • В первые дни СВО Россия делала акцент именно на применение вертолетов. Но, по данным IISS, на февраль 2024 года ВКС РФ потеряли 40% своего довоенного парка Ка-52.

    О масштабных десантных вертолетных операциях следует если не полностью забыть, то как минимум переоценить их целесообразность. Как сообщил командующий французской легкой авиацией сухопутных войск генерал-майор Пьер Мейер, это в аналогичной мере касается и западных вертолетов: "Если бы мы действовали, как русские в Гостомеле - мы бы понесли точно такие же потери".
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