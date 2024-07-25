В Калужской области упал вертолет Ми-28

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом утром
По сведениям главы региона, на месте крушения — в лесном массиве возле деревни Кленки — работает оперативная группа и спасатели. Жиздринский район граничит с Брянской областью.
Минобороны РФ подтвердило падение
Ми-28 — ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.