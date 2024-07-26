На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за продолжительных дождей. Объявлен режим ЧС

На Киалимском водохранилище в Челябинской области 26 июля прорвало дамбу из-за продолжительных дождей. Об этом сообщает издание «Карабашский рабочий».
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В Карабашском городском округе объявлен режим ЧС: в оперативном штабе сообщили, что жителям посёлков, находящихся в зоне подтопления, необходимо быть готовыми к возможной эвакуации: собрать предметы первой необходимости и документы и запастись водой. В ближайшее время не исключается отключение водоснабжения.
В зоне подтопления находятся около 200 человек. По данным ГУ МЧС, произошел смыв плотины около 100 метров длиной; по ходу движения воды находятся 4 села.
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На месте ЧП работают специалисты МЧС, коммунальных служб и других ведомств, ведутся работы по ликвидации последствий разрушения плотины.
В столице региона за сутки выпала половина месячной нормы осадков, из-за непогоды упали десятки деревьев, а дворы ушли под воду. О последствиях прохождения циклона с Каспия портал 74.ru рассказал в онлайн-репортаже.