В Петербурге суд частично удовлетворил первый иск кандидата об отказе к допуску на выборы. Всего исков — более 160

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил иск кандидата КПРФ в округе Морской Артема Пронько об отказе в допуске на выборы. Это первый случай в этой кампании, когда суд велел решение пересмотреть.

По данным «Фонтанки», причиной отказа Пронько в регистрации стало решение избиркома, который посчитал, что на конференции КПРФ голосование было не тайным. В суде при этом представитель избиркома утверждал, что причиной недопуска стало то, что голосование было не поименным, а списочным. Суд отменил решение избиркома и обязал рассмотреть вопрос о регистрации Пронько заново.