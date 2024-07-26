В Петербурге суд частично удовлетворил первый иск кандидата об отказе к допуску на выборы. Всего исков — более 160

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил иск кандидата КПРФ в округе Морской Артема Пронько об отказе в допуске на выборы. Это первый случай в этой кампании, когда суд велел решение пересмотреть.
По данным «Фонтанки», причиной отказа Пронько в регистрации стало решение избиркома, который посчитал, что на конференции КПРФ голосование было не тайным. В суде при этом представитель избиркома утверждал, что причиной недопуска стало то, что голосование было не поименным, а списочным. Суд отменил решение избиркома и обязал рассмотреть вопрос о регистрации Пронько заново.
К 26 июля, как заявила в своем телеграмм-канале пресс-секретарь судов Дарья Лебедева, в районных судах зарегистрировано 168 исков об отказе в регистрации кандидатов. Большинство истцов обращались в Смольнинский, Невский и Красносельский районные суды.
Рассмотрено судами 44 дела, из которых в 39 случаях отказано в удовлетворении требований, в 4 — отказано в принятии заявлений, добавляет Лебедева.
По данным «Фонтанки», значительная часть истцов — представители КПРФ. Партия получила более 200 отказов на муниципальных выборах. В основном избиркомы признавали конференцию несостоявшейся из-за голосования списками, то есть без возможности проголосовать за конкретного кандидата.