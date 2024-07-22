Петербуржцам расскажут про жужжащий перец и увертюрный леденец

При насморке бесполезно вкушать что-то изысканное: вкуса не почувствуешь. Потому что за вкус больше отвечает обоняние, причем запахи поступают не только через нос, но и вдыхаемые ртом. А в целом вкусовое ощущение создает мозг. Все это изучает молодая наука нейрогастрономия, о ней и узнаем на лекции 27 июля. Бесплатно. 16+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Сведения о том, что сладкий вкус мы воспринимаем кончиком языка, соленый и кислый — его краями, а горький — основанием языка — устарело. В каждом из 5 тысяч вкусовых сосочков на языке есть с полсотни клеток вкусовых рецепторов, и они отвечают за разные вкусы. То есть сладость эклера воспримет любая часть языка.



Информация о вкусах передается в определенную часть мозга. Хочется сладкого — потому что «мозг знает»: простые углеводы — самая быстрая энергетическая подзарядка. На солененькое потянуло — это на самом деле чтобы пополнить организм минералами. Кислый предупредит о том, что еда, возможно, перебродила. Горький вкус — сигнал «будь осторожен»: токсичные для нас вещества часто имеют горький вкус. Причем «горькость» люди воспринимают по-разному, в зависимости от своих генетических особенностей. Некоторым, например, алкоголь не нравится из-за его специфической горчинки. На вкус влияет, например, и восприятие звука: не хрустящий малосольный огурчик не такой аппетитный.



«В восприятии вкуса задействовано огромное количество систем мозга; пожалуй, даже больше, чем в любом другом человеческом поведении, — говорит научный журналист Мария Пази. — Вкусную еду создают память, эмоции, контроль движений, зрение, обоняние, вкусовые рецепторы и даже слух». Слушаем и смакуем 27 июля лекцию Марии «Жужжащий перец и леденец со вкусом увертюры: Что изучает нейрогастрономия?». Собираемся в библиотеке «Планетарий 1» (наб. Обводного канала, 74, лит. Б), регистрация на Timepad, начало в 17:00.



Александра Шеромова

