«Делал поступательные движения». Неизвестный напал на петербурженку на людной улице

В Кировском районе Петербурга 46-летняя женщина подверглась необычному нападению. Утром со спины ее агрессивно обнял молодой прохожий, а после молча сделал несколько ударов тазом. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с «Фонтанкой» 26 июля.
Инцидент произошел накануне около 9 часов утра у противопожарной службы на Невельской улице, 1. Женщина рассказала, что шла на работу, когда кто-то прижал ее со спины и попытался задрать юбку.
«Я уже у входной двери в здание была, как вдруг меня кто-то сзади сильно хватает. Потом я то ли вырвалась, то ли он сам как-то — и снова меня схватил. К счастью, не избил и не изнасиловал, если в привычном понимании, но все равно эти неприятные движения в мою сторону совершил. Это были такие насильно-сексуальные движения, поступательные», — вспоминает собеседница.
По ее словам, процесс продолжался около минуты, молодой человек делал все молча. «Я просто опешила и растерялась, все в тишине было. Обычно в этом месте многолюдно. Видимо, кто-то появился из-за угла, он увидел и отпустил меня. Напоследок еще ухмыльнулся так противно, а потом ушел за угол. Он даже не убегал», — добавила горожанка.
На вид прохожему 20 лет, славянской внешности. Он показался женщине «обычным и неприметным». Травм она не получила, личные вещи также оказались на месте.
«Я написала заявление. Я, наверное, отделалась испугом, а в следующий раз он кому-то и хуже может сделать», — заключила собеседница.