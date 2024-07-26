«Делал поступательные движения». Неизвестный напал на петербурженку на людной улице

В Кировском районе Петербурга 46-летняя женщина подверглась необычному нападению. Утром со спины ее агрессивно обнял молодой прохожий, а после молча сделал несколько ударов тазом. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с «Фонтанкой» 26 июля.



Инцидент произошел накануне около 9 часов утра у противопожарной службы на Невельской улице, 1. Женщина рассказала, что шла на работу, когда кто-то прижал ее со спины и попытался задрать юбку.



«Я уже у входной двери в здание была, как вдруг меня кто-то сзади сильно хватает. Потом я то ли вырвалась, то ли он сам как-то — и снова меня схватил. К счастью, не избил и не изнасиловал, если в привычном понимании, но все равно эти неприятные движения в мою сторону совершил. Это были такие насильно-сексуальные движения, поступательные», — вспоминает собеседница.

