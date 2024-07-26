    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, зап

    759мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.41eur93.17

    «Делал поступательные движения». Неизвестный напал на петербурженку на людной улице

    2076
    7 комментариев

    В Кировском районе Петербурга 46-летняя женщина подверглась необычному нападению. Утром со спины ее агрессивно обнял молодой прохожий, а после молча сделал несколько ударов тазом. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с «Фонтанкой» 26 июля.

    Инцидент произошел накануне около 9 часов утра у противопожарной службы на Невельской улице, 1. Женщина рассказала, что шла на работу, когда кто-то прижал ее со спины и попытался задрать юбку.

    «Я уже у входной двери в здание была, как вдруг меня кто-то сзади сильно хватает. Потом я то ли вырвалась, то ли он сам как-то — и снова меня схватил. К счастью, не избил и не изнасиловал, если в привычном понимании, но все равно эти неприятные движения в мою сторону совершил. Это были такие насильно-сексуальные движения, поступательные», — вспоминает собеседница.

    По ее словам, процесс продолжался около минуты, молодой человек делал все молча. «Я просто опешила и растерялась, все в тишине было. Обычно в этом месте многолюдно. Видимо, кто-то появился из-за угла, он увидел и отпустил меня. Напоследок еще ухмыльнулся так противно, а потом ушел за угол. Он даже не убегал», — добавила горожанка.

    На вид прохожему 20 лет, славянской внешности. Он показался женщине «обычным и неприметным». Травм она не получила, личные вещи также оказались на месте.

    «Я написала заявление. Я, наверное, отделалась испугом, а в следующий раз он кому-то и хуже может сделать», — заключила собеседница.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеНасильственные действия сексуального характера
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close