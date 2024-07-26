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    Село под Белгородом подверглось обстрелу. Ранен местный житель

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    Село Бочковка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил 26 июля оперштаб Белгородской области.

    По предварительной информации, в результате обстрела пострадала местная жительница. Женщину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой.

    У одного из сельскохозяйственных предприятий села во время обстрела повреждена кровля, кроме того пострадала ЛЭП.

    Также сегодня сразу пять населённых пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Позднее он сообщил еще об одном налете беспилотников и обстреле из РСЗО. Повреждены жилые дома, хозпостройки и автомобили. Никто из мирных жителей не пострадал.

    25 июля при обстреле Шебекино в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали.

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