В Белгородской области после обстрела Шебекино один человек погиб и двое пострадали

В Белгородской области при обстреле Шебекино один человек погиб и двое пострадали. Об этом 25 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина, пострадавший во время обстрела, скончался до прибытия скорой помощи. Еще двух местных жителей привезли в Шебекинскую ЦРБ. Врачи провели обследование и отпустили их домой для амбулаторного лечения.
У двух многоквартирных домов есть разрушения — в одном здании повреждены остекление и фасад. В другом — из-за попадания снаряда пробита крыша.
«На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль», — уточнил Гладков.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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