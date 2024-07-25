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    В Белгородской области после обстрела Шебекино один человек погиб и двое пострадали

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    В Белгородской области при обстреле Шебекино один человек погиб и двое пострадали. Об этом 25 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Мужчина, пострадавший во время обстрела, скончался до прибытия скорой помощи. Еще двух местных жителей привезли в Шебекинскую ЦРБ. Врачи провели обследование и отпустили их домой для амбулаторного лечения.

    У двух многоквартирных домов есть разрушения — в одном здании повреждены остекление и фасад. В другом — из-за попадания снаряда пробита крыша.

    «На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль», — уточнил Гладков.

    На месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над тремя регионами России.

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