Беспилотники над тремя регионами РФ: Минобороны отчиталось об уничтоженных дронах, а на улицах Курска нашли их остатки

Силы противовоздушной обороны России в ночь с 24 на 25 июля уничтожили 11 беспилотников над тремя регионами страны. Такую информацию приводит Министерство обороны.

Четыре БПЛА были сбиты над Курской областью, еще три — над Белгородской, четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.

Также, по заявлению ведомства, дежурными огневыми средствами были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Между тем на улицах Курска утром четверга обнаружили фрагменты и обломки сбитых беспилотников: заявки о «нахождении фрагментов или неустановленных предметов» поступили от жителей нескольких улиц, а на одной из них было нарушено электроснабжение и повреждена газовая труба.