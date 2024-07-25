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    Беспилотники над тремя регионами РФ: Минобороны отчиталось об уничтоженных дронах, а на улицах Курска нашли их остатки

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    Силы противовоздушной обороны России в ночь с 24 на 25 июля уничтожили 11 беспилотников над тремя регионами страны. Такую информацию приводит Министерство обороны.

    Четыре БПЛА были сбиты над Курской областью, еще три — над Белгородской, четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.

    Также, по заявлению ведомства, дежурными огневыми средствами были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

    Между тем на улицах Курска утром четверга обнаружили фрагменты и обломки сбитых беспилотников: заявки о «нахождении фрагментов или неустановленных предметов» поступили от жителей нескольких улиц, а на одной из них было нарушено электроснабжение и повреждена газовая труба.

    Также были повреждены личные автомобили местных жителей.

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