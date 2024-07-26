Пытался прокатиться на поручне. 6-летний ребенок упал со второго этажа в ТЦ в Новой Москве

В Новой Москве в одном из торговых центров ребенок упал со второго этажа. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает столичная прокуратура в своем telegram-канале.

Судя по записи, мальчик решил забраться на поручень эскалатора в ТЦ, но сорвался с него и упал со второго этажа на первый. Как итог — ребенка госпитализировали в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое.