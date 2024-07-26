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    Пытался прокатиться на поручне. 6-летний ребенок упал со второго этажа в ТЦ в Новой Москве

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    1 комментарий

    Прокуратура г. Москвы

    В Новой Москве в одном из торговых центров ребенок упал со второго этажа. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает столичная прокуратура в своем telegram-канале.

    Судя по записи, мальчик решил забраться на поручень эскалатора в ТЦ, но сорвался с него и упал со второго этажа на первый. Как итог — ребенка госпитализировали в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое.

    Известно, что пострадавшему шесть лет. По предварительной информации, в торговом центре мальчик находился один, его не сопровождали взрослые.

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