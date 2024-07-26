Член избиркома Московского района Петербурга погиб на СВО

Заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
По словам Мейксина, Шмелев погиб в ходе исполнения боевой задачи
Шмелев был заместителем председателя ТИК
Шмелев награжден орденом Мужества посмертно. У него остались жена и четверо детей.
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Заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
По словам Мейксина, Шмелев погиб в ходе исполнения боевой задачи
Шмелев был заместителем председателя ТИК
Шмелев награжден орденом Мужества посмертно. У него остались жена и четверо детей.
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