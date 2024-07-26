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    Член избиркома Московского района Петербурга погиб на СВО

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    Заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии 26 июля начали с минуты молчания. Как заявил глава горизбиркома Максим Мейксин, в зоне СВО погиб заместитель председателя районного избиркома Петр Шмелев.

    По словам Мейксина, Шмелев погиб в ходе исполнения боевой задачи 10 июня. Добровольцем на фронт он ушел осенью 2023 года, был зачислен в инженерно-саперный полк.

    Шмелев был заместителем председателя ТИК № 48 в Московском районе, а также работал в отделе благоустройства в администрации муниципалитета «Гагаринское». В избирательной системе он трудился с 2016 года, провел 9 избирательных кампаний.

    Шмелев награжден орденом Мужества посмертно. У него остались жена и четверо детей.

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