Член избиркома Московского района Петербурга погиб на СВО

Заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии 26 июля начали с минуты молчания. Как заявил глава горизбиркома Максим Мейксин, в зоне СВО погиб заместитель председателя районного избиркома Петр Шмелев.

По словам Мейксина, Шмелев погиб в ходе исполнения боевой задачи 10 июня . Добровольцем на фронт он ушел осенью 2023 года , был зачислен в инженерно-саперный полк.