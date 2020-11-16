БФК рекомендовал поправить бюджет на 2021 год поправками губернатора и «Единой России». Предложения оппозиции не поддержали

Бюджетно-финансовый комитет по итогам заседания рекомендовал Заксобранию Петербурга одобрить поправки в бюджет на 2021 год, которые подали «Единая Россия» и губернатор. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба парламента.



Всего ко второму чтению бюджета на 2021 год было подано 33 поправки. Из них бюджетно-финансовый комитет рекомендовал одобрить поправку губернатора, депутата от «Единой России» Елены Киселевой, фракции партии власти в парламенте и самого БФК.

Фракция «Единой России» предложила перераспределить из Резервного фонда порядка 1 млрд 252 млн рублей. Из них более 250 млн рублей — на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения. Более 200 млн рублей — на мероприятия по сохранению памятников и ремонт городских помещений, где располагаются правоохранительные и судебные органы.