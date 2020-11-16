БФК рекомендовал поправить бюджет на 2021 год поправками губернатора и «Единой России». Предложения оппозиции не поддержали
Бюджетно-финансовый комитет по итогам заседания рекомендовал Заксобранию Петербурга одобрить поправки в бюджет на 2021 год, которые подали «Единая Россия» и губернатор. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба парламента.
Всего ко второму чтению бюджета на 2021 год было подано 33 поправки. Из них бюджетно-финансовый комитет рекомендовал одобрить поправку губернатора, депутата от «Единой России» Елены Киселевой, фракции партии власти в парламенте и самого БФК.
Фракция «Единой России» предложила перераспределить из Резервного фонда порядка 1 млрд 252 млн рублей. Из них более 250 млн рублей — на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения. Более 200 млн рублей — на мероприятия по сохранению памятников и ремонт городских помещений, где располагаются правоохранительные и судебные органы.
Кроме того, «Единая Россия» предлагает направить из Резервного фонда почти 490 млн рублей на благоустройство 23 муниципальным образованиям (всего их в городе 111), поправку опубликовал лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
В частности, средства предлагается выделить МО «Коломна», «Семеновский», «Адмиралтейский округ», «Сенной» и «Екатерингофский», находящимся в границах округа, от которого избирался вице-спикер парламента Сергей Соловьев. Также в их число попали муниципальные образования «Пискаревка» и «Прометей», «Академическое» и «Финляндский округ» — территория избрания Анатолия Соловьева. И «Ланское», «Введенский», «Петровский», «Кронверкский», которые находятся на территории Петроградского района, считающегося вотчиной спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.
В свою очередь, предложенные «яблочником» поправки о выделении дополнительных средств на лекарства для льготников, расселение коммуналок, программу «Молодежи — доступное жилье», капитальный ремонт жилых домов и ограничение роста платы за проезд на общественном транспорте БФК не поддержал. Не прошли и предложения фракций КПРФ, Партии Роста и «Справедливой России».
Ранее «Фонтанка» писала о внесенных губернатором предложениях ко второму чтению бюджета.
«В этот раз нам придется особенно жестко, беспрецедентно жестко определять приоритеты. Мы не можем позволить себе даже тени популизма. Парламенту предстоит выбрать наиболее важные направления. Считаю, что бюджетно-финансовый комитет обозначил самый оптимальный вариант, поддержав действительно сбалансированные предложения по увеличению финансирования расходов в основном на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и благоустройство», — прокомментировал председатель ЗакСа.
Рассмотреть документ во втором чтении планируется 18 ноября на ближайшем заседании Заксобрания.