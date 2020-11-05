Социалка, метро, электробусы и бродячие собаки. Беглов увеличивает доходы и расходы бюджета на 2021 год

Губернаторская поправка к проекту бюджета на 2021–2023 годы внесена в законодательное собрание. Доходы в следующем году увеличивают на 28,2 млрд рублей — за счет налога на прибыль и «упрощенки».

О внесении поправки 5 ноября сообщает пресс-служба губернатора. В 2021 году план по доходам вырос на 28,2 млрд рублей, теперь он составляет 651,7 млрд. Как пояснили «Фонтанке» в комитете финансов, своими силами город добавляет 24,5 млрд рублей: по большей части за счет налога на прибыль организаций (9,6 млрд), налога по упрощенной системе (8,5 млрд рублей), НДФЛ (2,7 млрд) и штрафов (1,1 млрд рублей). Еще 3,6 млрд придут благодаря выросшим плановым поступления из федерального бюджета. Теперь предполагается, что в 2021 году они составят 28,9 млрд рублей, в 2022 году — 27,4 млрд рублей, в 2023 году — 19,8 млрд рублей.

Расходы растут на 30,7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора, основные статьи относятся к социальной защите. В здравоохранение направляют дополнительно 604 млн рублей на приобретение медицинского оборудования и 149 млн рублей — на высокотехнологичные операции на сердце для детей. Как рассказал комфин, предполагается также в Калининском районе запустить центр мужского здоровья. Кроме того, на 1,4 млрд рублей увеличивается объем платежей в фонд ОМС за неработающее население. В образовании растут средства на оснащение школ предметными кабинетами по пяти ключевым направлениям (инженерно-технологическое, гуманитарно-технологическое, химико-биологическое, ИТ и конвергентные науки). Кроме того, на полмиллиарда до 2,4 млрд рублей увеличены расходы на отдых и оздоровление детей. 244 млн выделят на ремонт регионального центра выявления и поддержки одаренных детей на Зверинской. На 738 млн рублей увеличены расходы на заработную плату работников бюджетной сферы, добавляют в комфине. 665,8 млн рублей из них — в сфере образования, что связано с вводом в эксплуатацию новых объектов.

Расходы на социальную поддержку жителей растут, в первую очередь, за счет федерального бюджета: он добавляет 3,1 млрд на выплаты безработным и 300 млн — на выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Город предусмотрел 489 млн дополнительно на оказание помощи в рамках соцконтрактов, 335 млн — на региональные доплаты к пенсии. Поправка также добавляет 722 млн рублей на сохранение объектов культурного наследия, 657 млн рублей — на субсидии театрам и концертным организациям. В трехлетнем бюджете нашла отражение подготовка к отложенной транспортной реформе: на устройство новых остановок будет выделено 550 млн рублей в 2021 году, 800 млн рублей в 2022 году. До 500 млн рублей ежегодно увеличены расходы на ремонт трамвайных путей. Кроме того, комтранс, судя по всему, сумел добиться финансирования на обновление подвижного состава, хотя, в основном, и не в следующем году. «Петербургскому метрополитену» выделяется по 5 млрд рублей в 2022 и 2023 годах; «Горэлектротрансу» — 97,5 млн в 2021-м и дальше — два раза по 10 млрд. 212 млн запланировано на работы по проектированию нового автобусного парка в Красногвардейском районе для размещения 400 электробусов, о котором «Пассажиравтотранс» сообщал ранее.