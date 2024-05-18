На электроподстанции в Новороссийске произошел пожар. Без света остались 26 тысяч человек

На подстанции «Кирилловская» в Новороссийске утром 18 мая произошел пожар. Без электричества остались
«Под отключения попали частично Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Приморский и Центральный внутригородские районы», — написал Кравченко в своем телеграм-канале.
Сообщается, что аварийные бригады занимаются переподключением сетей, чтобы люди вновь были обеспечены электричеством. Самая сложная ситуация наблюдается во внутригородских районах, отмечает глава Новороссийска.
По данным МЧС, в тушении пожара на подстанции задействовали 16 человек и четыре единицы техники. Угрозы распространения огня нет.
телеграм-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Новороссийск в ночь с 16 на
Кроме этого, была атакована инфраструктура соседнего Туапсе. Один дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода и спровоцировал пожар.