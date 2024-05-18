На электроподстанции в Новороссийске произошел пожар. Без света остались 26 тысяч человек

На подстанции «Кирилловская» в Новороссийске утром 18 мая произошел пожар. Без электричества остались 26 тысяч человек. Причина возгорания будет установлена после ликвидации огня. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.



«Под отключения попали частично Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Приморский и Центральный внутригородские районы», — написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Сообщается, что аварийные бригады занимаются переподключением сетей, чтобы люди вновь были обеспечены электричеством. Самая сложная ситуация наблюдается во внутригородских районах, отмечает глава Новороссийска.