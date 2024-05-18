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    На электроподстанции в Новороссийске произошел пожар. Без света остались 26 тысяч человек

    1988
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    На подстанции «Кирилловская» в Новороссийске утром 18 мая произошел пожар. Без электричества остались 26 тысяч человек. Причина возгорания будет установлена после ликвидации огня. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

    «Под отключения попали частично Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Приморский и Центральный внутригородские районы», — написал Кравченко в своем телеграм-канале.

    Сообщается, что аварийные бригады занимаются переподключением сетей, чтобы люди вновь были обеспечены электричеством. Самая сложная ситуация наблюдается во внутригородских районах, отмечает глава Новороссийска.

    Фото: телеграм-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
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    По данным МЧС, в тушении пожара на подстанции задействовали 16 человек и четыре единицы техники. Угрозы распространения огня нет.

    телеграм-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Новороссийск в ночь с 16 на 17 мая. По его данным, силы ПВО тогда подавили больше 10 БПЛА.

    Кроме этого, была атакована инфраструктура соседнего Туапсе. Один дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода и спровоцировал пожар.

    Фото: телеграм-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

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