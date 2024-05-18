Петербургский суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги немецкого Deutsche Bank — сообщает ТАСС 18 мая. Таким образом удовлетворено заявление областного «Русхимальянса» об обеспечительных мерах по его иску к Deutsche Bank.
Российская компания создана специально для строительства газоперерабатывающего завода и предприятия по производству сжиженного газа в Усть-Луге. Это совместный проект «Газпрома» и «РусГазДобычи».
Претензии «Русхимальянса» к Deutsche Bank связаны с расторжением контракта с немецкой компанией Linde, которая до начала боевых действий в 2022 году имела статус подрядчика на проектировании и строительстве завода, а также получила аванс в
Deutsche Bank заявил о возможной будущей конфискации своих активов в России еще октябре 2023 года — сразу после того, как «Русхимальянс» подал против него иск. Чтобы подготовиться к этому, банк еще тогда создал резерв в
Сейчас наложен арест в пределах
Ранее по иску «Русхимальянса» суд арестовал активы Unicredit Bank. Активы Linde в России сначала были арестованы, а потом частично переданы «Русхимальянсу».