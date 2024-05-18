Петербургский суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги немецкого Deutsche Bank — сообщает ТАСС 18 мая. Таким образом удовлетворено заявление областного «Русхимальянса» об обеспечительных мерах по его иску к Deutsche Bank.



Российская компания создана специально для строительства газоперерабатывающего завода и предприятия по производству сжиженного газа в Усть-Луге. Это совместный проект «Газпрома» и «РусГазДобычи».