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    Петербургский суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»

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    Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги немецкого Deutsche Bank — сообщает ТАСС 18 мая. Таким образом удовлетворено заявление областного «Русхимальянса» об обеспечительных мерах по его иску к Deutsche Bank.

    Российская компания создана специально для строительства газоперерабатывающего завода и предприятия по производству сжиженного газа в Усть-Луге. Это совместный проект «Газпрома» и «РусГазДобычи».

    Претензии «Русхимальянса» к Deutsche Bank связаны с расторжением контракта с немецкой компанией Linde, которая до начала боевых действий в 2022 году имела статус подрядчика на проектировании и строительстве завода, а также получила аванс в 1,1 миллиарда евро. Впоследствии Linde расторгла соглашение в одностороннем порядке. Deutsche Bank выступал гарантом в сделке между «Русхимальянсом» и Linde, поэтому финансовые претензии были предъявлены и к нему. Однако добровольно выплатить деньги российской компании банк не мог, поскольку это стало бы нарушением общеевропейских санкций в отношении России.

    Deutsche Bank заявил о возможной будущей конфискации своих активов в России еще октябре 2023 года — сразу после того, как «Русхимальянс» подал против него иск. Чтобы подготовиться к этому, банк еще тогда создал резерв в 258 миллионов евро.

    Сейчас наложен арест в пределах 238,61 миллиона евро на ценные бумаги Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», недвижимость и денежные средства на банковских счетах.

    Ранее по иску «Русхимальянса» суд арестовал активы Unicredit Bank. Активы Linde в России сначала были арестованы, а потом частично переданы «Русхимальянсу».

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