Суд арестовал активы Unicredit Bank в России по иску оператора триллионного газохимического комплекса в Усть-Луге

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал активы Unicredit Bank в России на сумму 463 миллиона евро по иску «Русхимальянса» — совместного предприятия «Газпрома» и «РусГазДобычи». Соответствующее определение суд вынес накануне. 17 мая оно было опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел, заметило агентство «Интерфакс».
Иск к UniCredit Bank AG компания подала в августе 2023 года. Суд удовлетворил ее ходатайство и наложил арест на имущество российского «ЮниКредит Банка» и одноименной финансовой организации, зарегистрированной в Мюнхене. Заморожены ценные бумаги, недвижимость, деньги, находящиеся на всех счетах, за исключением счетов типа «И» и «С», доли в компаниях ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант». Также суд выдал шесть исполнительных листов.
«Русхимальянс» требует взыскать с банка 443,8 миллиона евро задолженности (выплаты по банковским гарантиям от 2021 года), а также 4,5 миллиона евро неустойки, сумма которой будет увеличиваться, пока деньги не будут у истца.
Совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи» реализует проект строительства газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге под Петербургом. В совокупности газохимический комплекс требовал инвестиций более чем в триллион рублей. Как сообщил зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов, проект реализуется активно, без заминки.
При этом компания столкнулась с трудностями, связанными с поставками западного оборудования. К тому же немецкая компания Linde, нанятая для проектирования и строительства газового предприятия, в мае и июне 2022 года уведомила российских партнеров о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. «Русхимальянс» добился ареста её активов в России с совокупной выручкой около 35 миллиардов рублей и в начале 2023 года потребовал в суде вернуть 1,1 миллиарда евро аванса, который немцы успели получить перед расторжением контракта. Сейчас часть активов Linde принадлежит «Русхимальянсу», к примеру, 50% долей в ООО «Северные технологии», которое ранее называлось ООО «Линде Северсталь».