Суд арестовал активы Unicredit Bank в России по иску оператора триллионного газохимического комплекса в Усть-Луге

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал активы Unicredit Bank в России на сумму 463 миллиона евро по иску «Русхимальянса» — совместного предприятия «Газпрома» и «РусГазДобычи». Соответствующее определение суд вынес накануне. 17 мая оно было опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел, заметило агентство «Интерфакс».



Иск к UniCredit Bank AG компания подала в августе 2023 года. Суд удовлетворил ее ходатайство и наложил арест на имущество российского «ЮниКредит Банка» и одноименной финансовой организации, зарегистрированной в Мюнхене. Заморожены ценные бумаги, недвижимость, деньги, находящиеся на всех счетах, за исключением счетов типа «И» и «С», доли в компаниях ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант». Также суд выдал шесть исполнительных листов.