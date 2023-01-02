«Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?» «Русхимальянс» пытается вернуть 1,1 млрд евро аванса, выданного немцам на строительство завода в Усть-Луге

«Русхимальянс», один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, намерен обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к немецкой Linde. Претензия — в невыполнении обязательств по строительству газоперерабатывающего завода и невозвращении денег под предлогом соблюдения санкций.



В определении Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти сказано, что компания хочет взыскать с Linde 946,54 млн евро неотработанного аванса и 25,758 млн евро, 7,609 млрд рублей убытков.

