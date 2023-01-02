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    «Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?» «Русхимальянс» пытается вернуть 1,1 млрд евро аванса, выданного немцам на строительство завода в Усть-Луге

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    «Русхимальянс», один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, намерен обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к немецкой Linde. Претензия — в невыполнении обязательств по строительству газоперерабатывающего завода и невозвращении денег под предлогом соблюдения санкций.

    В определении Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти сказано, что компания хочет взыскать с Linde 946,54 млн евро неотработанного аванса и 25,758 млн евро, 7,609 млрд рублей убытков.

    30 декабря Арбитраж удовлетворил заявление компании об обеспечительных мерах. В числе требований «Русхимальянса» — арест акций 12 компаний, контролируемых Linde на территории РФ. Их совокупная выручка — 35 млрд рублей, чистая прибыль превышает 7,1 миллиарда. Кроме того, «Русхимальянс» потребовал наложить арест на право требования трех займов, выданных компании «Северные технологии» (на 50 % принадлежит «Русхимальянсу»). Известна сумма лишь одного из них — около 1,5 млрд рублей.

    Дело в том, что в 2021 году «Русхимальянс» перевел Linde авансовые платежи на общую сумму 946,543 млн евро в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Ленобласти. Однако в мае и июне 2022 года немцы уведомили российских партнеров о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. «Русхимальянс» потребовал возобновить работы, но 23 сентября решил объявить о разрыве контракта. При этом деньги назад не вернулись, а банки-гаранты заявили, что платеж в адрес российской компании может быть нарушением санкций.

    Проект строительства комплекса по переработке этансодержащего газа и производства СПГ реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» (оператор — «Русхимальянс», на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче»). Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться около 13 млн тонн СПГ (также сообщалось, что производство СПГ может получить третью линию мощностью еще 6,5 млн тонн), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

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