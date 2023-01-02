«Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?» «Русхимальянс» пытается вернуть 1,1 млрд евро аванса, выданного немцам на строительство завода в Усть-Луге

«Русхимальянс», один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, намерен обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к немецкой Linde. Претензия — в невыполнении обязательств по строительству газоперерабатывающего завода и невозвращении денег под предлогом соблюдения санкций.
В определении Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти сказано, что компания хочет взыскать с Linde 946,54 млн евро неотработанного аванса и 25,758 млн евро, 7,609 млрд рублей убытков.
30 декабря Арбитраж удовлетворил заявление компании об обеспечительных мерах. В числе требований «Русхимальянса» — арест акций 12 компаний, контролируемых Linde на территории РФ. Их совокупная выручка — 35 млрд рублей, чистая прибыль превышает 7,1 миллиарда. Кроме того, «Русхимальянс» потребовал наложить арест на право требования трех займов, выданных компании «Северные технологии» (на 50 % принадлежит «Русхимальянсу»). Известна сумма лишь одного из них — около 1,5 млрд рублей.
Дело в том, что в 2021 году «Русхимальянс» перевел Linde авансовые платежи на общую сумму 946,543 млн евро в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Ленобласти. Однако в мае и июне 2022 года немцы уведомили российских партнеров о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. «Русхимальянс» потребовал возобновить работы, но 23 сентября решил объявить о разрыве контракта. При этом деньги назад не вернулись, а банки-гаранты заявили, что платеж в адрес российской компании может быть нарушением санкций.