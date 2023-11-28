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    Триллионный проект «Газпрома» в Усть-Луге «активно реализуется в условиях тишины»

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    Проект в Усть-Луге по сжижению и переработке природного газа реализуется активно, но в режиме тишины, 28 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов во время форума СПГ.

    — Там заминки нет, наоборот, вовсю оборот идет, наоборот, увеличение объёмов перевалки, — пояснил Дмитрий Ялов журналисту «Фонтанки» и подчеркнул, что не готов разглашать показатели предприятия.

    Главгосэкспертиза России в 2019 году одобрила проект строительства газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ — совместного проекта ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча» в Усть-Луге. В совокупности газохимический комплекс требовал инвестиций более чем в триллион рублей. Планировалось, что часть денег будет получена из Фонда национального благосостояния.

    Однако позже возникли заминки с поставками западного оборудования. К тому же германская компания Linde, нанятая для проектирования и строительства газового предприятия, в мае и июне 2022 года уведомила российских партнеров о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. «Русхимальянс» добился в суде ареста активов Linde на территории России с совокупной выручкой около 35 млрд рублей и в начале 2023 года потребовал в суде вернуть аванс на 1,1 млрд евро, который немцы успели получить перед расторжением контракта. Сейчас часть активов Linde принадлежит «Русхимальянсу», к примеру, 50% долей в ООО «Северные технологии», которое ранее называлось ООО «Линде Северсталь».

    К проектным и строительным работам, а также к поставкам оборудования была привлечена китайская компания СNСEC, общая сумма контракта с ней оценивалась в 13,3 млрд долл.

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