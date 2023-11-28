Триллионный проект «Газпрома» в Усть-Луге «активно реализуется в условиях тишины»

Проект в Усть-Луге по сжижению и переработке природного газа реализуется активно, но в режиме тишины, 28 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов во время форума СПГ.

— Там заминки нет, наоборот, вовсю оборот идет, наоборот, увеличение объёмов перевалки, — пояснил Дмитрий Ялов журналисту «Фонтанки» и подчеркнул, что не готов разглашать показатели предприятия.

Главгосэкспертиза России в 2019 году одобрила проект строительства газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ — совместного проекта ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча» в Усть-Луге. В совокупности газохимический комплекс требовал инвестиций более чем в триллион рублей. Планировалось, что часть денег будет получена из Фонда национального благосостояния.

