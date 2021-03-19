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Главгосэкспертиза одобрила триллионный проект «Газпрома» в Усть-Луге, на который могут выделить деньги из ФНБ

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ — совместного проекта ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча» в Усть-Луге.

Как 19 марта сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, по итогам рассмотрения проекта и результатов инженерных изысканий выданы положительные заключения.

Газоперерабатывающий завод и завод СПГ — два из пяти компонентов будущего комплекса переработки этансодержащего газа. При этом одобрение документации не значит, что строительство скоро начнется, поскольку источник финансирования мегапроекта все еще не определен. Как сообщали СМИ, госкорпорация ВЭБ.РФ летом 2020 года выдала совместному предприятию (СП) «Газпрома» и «Русгаздобычи» — ООО «Русхимальянс» — кредит на 55 млрд рублей на реализацию начального этапа проекта. На ПМЭФ-2019 обсуждалось, что частично проект могут профинансировать из средств Фонда национального благосостояния.

Один из компонентов комплекса в Усть-Луге — газохимический завод, нацеленный на прием этана, будет подконтролен только «Русгаздобыче». В 2019 году структура компании заключила контракт на его строительство с китайской China National Chemical Engineering (Group) Co. Ltd. (CNCEC).

СП «Русхимальянс» ранее заключило комплексный контракт на инжиниринг, поставки и строительство (EPC) совместного газоперерабатывающего завода с подконтрольным «Сибуру» НИПИГАЗом, однако на этой неделе «Газпром» объявил о его расторжении.

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Комментарии (2)

***_555
А где сказочники из газмяса? Он же якобы даёт триллионы в бюджет, а не забирает.
Barmaley_5e4d0211d3423
И Газпром - народное благосостояние, и Фонд - тоже.
Только наш народ денег не видит.
:)
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