«Газпром» объяснил про китайцев в Усть-Луге. Они строят там по соседству другой газоперерабатывающий комплекс, для партнера газовой монополии

Представители «Газпрома» объяснили «Фонтанке», почему подписанный в 2019 году контракт с китайцами на строительство газохимического завода в Усть-Луге не имеет отношения к расторгнутому на днях EPC-контракту с НИПИГАЗом: речь идет о двух разных предприятиях, хотя и объединенных в единый комплекс по переработке этансодержащего газа.

О расторжении комплексного контракта на инжиниринг, поставки и строительство (EPC) газоперерабатывающего завода между ООО «Русхимальянс» и подконтрольным «Сибуру» НИПИГАЗом было объявлено 15 марта через пресс-службу «Газпрома». Его структура («Газпром инвест РГК») — один из паритетных партнеров в «Русхимальянсе». Второй партнер — АО «Русгаздобыча». Контроль над ним СМИ приписывают предпринимателю Артёму Оболенскому. Он же ранее был председателем совета директоров и президентом СМП Банка, принадлежащего Аркадию и Борису Ротенбергам. Конкретные владельцы партнера госкорпорации по триллионному проекту публично не раскрывались с 2017 года.

В то же время в конце 2019 года китайские СМИ объявили о заключении компанией China National Chemical Engineering (Group) Co. Ltd. (CNCEC) EPC-контракта на строительство газохимического комплекса также в Усть-Луге с «Балтийской химической компанией» (структура «Русгаздобычи»). Тогда речь шла о проекте стоимостью 13,3 млрд долларов, что по нынешнему курсу составляет около 975 млрд рублей. Это примерно совпадало с ранее сделанной оценкой стоимости газоперерабатывающего завода «Русхимальянса» — около 900 млрд рублей, который и должен был строить НИПИГАЗ и от услуг которого сейчас было принято решение отказаться. Два этих предприятия — газоперерабатывающий и газохимический — тесно связаны технологически, пояснили в ответ на запрос «Фонтанки» представители «Газпрома», и входят в общий комплекс по переработке этансодержащего газа. Совместный завод «Газпрома» и «Русгаздобычи», кроме переработки сырьевого газа и разделения его на пропан, бутан и пентан-гексановую фракцию, которые будут прямиком отправляться на экспорт и внутренний рынок, будет выделять этан — сырье для отдельного предприятия, уже не имеющего отношения к «Газпрому» и подконтрольного только «Русгаздобыче». Именно его в 2019 году подрядились строить китайцы.