Стала собака кусачей. Гуманизация обращения с животными обернулась в Петербурге обнулением бюджета на их отлов

Не прошло и года после отказа Смольного платить за отлов бездомных животных, как петербуржцы стали жаловаться на нападения собак. Муниципальные власти обещают призвать к ответу тех, кто несет ответственность за программу отлова, но их еще придется поискать.

Больше всего в последние пару недель сообщений о нападениях на людей собак приходит из Красного Села.На этой неделе жертвой чуть не стал

школьник, а чуть раньше покусанной оказалась пенсионерка. «Пять

рваных ран на одной ноге, две на другой,буквально кусок мяса выдран», — цитируют

пострадавшую районные СМИ. Раньше по вызовам соответствующих служб для отлова бесхозных собак приезжали специалисты ООО «Ветеринарный госпиталь». У него много лет подряд были контракты на это с комитетом по благоустройству. Лимиты на год устанавливались плюс-минус в тысячу голов. На этот год конкурс проводить не стали. Как бы намекая гражданам на необходимость самим проявлять в таких делах инициативу, чиновники заключили с «Госпиталем» контракт только на вывоз с улиц трупов животных — 1019 штук. Причем решение сократить расходы было принято еще задолго до коронавируса и бюджетного секвестра. Без всяких объяснений программа, стартовавшая в 2006 году, была закрыта.

Расходы комитета по благоустройству в строчке «Санитарная очистка территории Санкт-Петербурга» все предыдущие годы росли, и в последние годы превышали 20 млн рублей. Именно по этой строке финансировались контракты с «Ветеринарным госпиталем». В бюджете 2019 года было 23,4 млн рублей, а на два следующих было запланировано 24,4 и 25,4 млн рублей соответственно. Однако уже первоначальная редакция бюджета 2020 года предполагала резкое сокращение расходов: до 6,1–6,7 млн рублей. А после июньского секвестра и вовсе остались 2,3 млн. Отказ города от финансирования программы отлова собак совпал с принятием федерального закона, меняющего порядок этого процесса. Именно на это ссылается сейчас комитет по благоустройству, объясняя снятие с себя этих полномочий. С этого года требования гораздо жестче с точки зрения гуманности обращения с животными — их можно ловить только сачками, без удавок, вводится обязательное видеофиксирование отлова и ряд других нововведений. Однако на практике применить этот гуманизм в Петербурге уже некому. Хотя, какая связь между введением новых положений ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отменой финансирования этого самого ответственного обращения, из полученного «Фонтанкой» ответа Смольного так и не ясно.

Вопросы обращения с безнадзорными животными (в трактовке комитета — это те, кто потерялся, или те, чьих хозяев установить не получается) разделяются на две части: техническую и медицинскую. Обе исторически в городе исполняла одна структура — «Ветеринарный госпиталь» предпринимательницы Анны Мирохиной. На чипирование, прививку от бешенства и кастрацию тратилось Управление ветеринарии — примерно по 3 тысячи рублей за голову. А на отлов, трехдневное содержание в приюте после операции и выпуск на волю — комитет по благоустройству, и это обходилось городу примерно в 15 тысяч за каждую зверушку. Последний контракт на отлов — на 23,5 млн рублей — был закрыт в январе этого года. С тех пор действует куда более скромный контракт всего на 1,4 млн — только на уборку трупов животных и прочего мусора с городских улиц. Причем эта услуга и раньше входила в контракт комитета, но стоила она втрое больше, чем сейчас, — 3200 за одну убранную единицу против всего 940 рублей сейчас. Видимо, все дело в конкуренции: вместо единоличного участия в электронном аукционе, как это было в предыдущие годы, на этот раз ветеринарным коммерсантам пришлось преодолевать сопротивление конкурентов. На торги подали заявки сразу пять компаний, включая вполне понятные ООО «Городское кладбище животных» и ОАО «ПТЦ Спецтранс». Но допустили до участия только «Ветеринарный госпиталь» и чувашскую компанию «ГК Альянс Стройпроект». В основном она занимается небольшими ремонтными работами у себя на родине, а в Петербурге отметилась в 2018 году чисткой по госзаказу доков для музея Кронштадта. Ее участие в конкурсе на уборку трупов животных и заставило ветеранов петербургской очистки втрое сбить цену, которая ранее мало менялась год от года.

Директор «Ветеринарного госпиталя» Юрий Микитюк, он же — главный врач клиники, комментировать ситуацию с отловом политически корректно отказался: «Надо комитет спросить. Вопросы к ним. Я человек исполнительный: есть работа — выполняем. Нет работы — комментировать смысла не вижу». Логистическую коллизию — как вообще в клинику теперь попадают собаки, которых по контракту с Управлением ветеринарии надо кастрировать и чипировать, объяснила заместитель Микитюка Елена Мезенцева: теперь животных совершенно бесплатно для города привозят сами горожане. Как самые обычные, так и члены благотворительных организаций. Согласиться на трехкратное сокращение цен на вывоз трупов, по ее словам, компания решила, чтобы сохранить хотя бы часть команды, которая раньше занималась отловом. При этом специалист обращает внимание: ранее «Ветеринарный госпиталь» забирал с улиц, чтобы чипировать и привить от бешенства, не только бездомных собак в прямом смысле этого слова, но и тех, у которых вроде бы хозяин где-то есть, но отпускает животное «на вольный выгул».

Зачастую угрозу для прохожих они создавали не меньше, чем бездомные. Если хозяева объявлялись и предъявляли документы на собаку, ее возвращали. Если нет — все равно отпускали после исследования агрессивности поведения. Такой порядок нередко вызывал споры в обществе, но в целом позволял эффективно регулировать численность бездомных собак и полностью исключить проблему их бешенства. Впрочем, по данным Управления ветеринарии, последний случай бешенства в городе и так был зафиксирован в далеком 1986 году. Городской программе регулирования численности безнадзорных животных почти 15 лет. Когда она только стартовала в 2006 году, бездомных собак в Петербурге насчитывалось 5–7 тысяч, вспоминает Елена Мезенцева. Теперь их число сократилось в несколько раз, однако остановка программы грозит вернуть город в старые времена. Во-первых, за недолгий срок беспризорной жизни одна самка приносит по паре-тройке пометов в год — для ровного счета, около 20 щенков. Из них две трети — тоже самки, и если их не отлавливать и не стерилизовать, то размножаться собаки будут примерно в такой геометрической прогрессии.

Кроме того, популяцию постоянно пополняют выгнанные из дома и оставленные на дачах животные. Кроме собак, есть еще и проблема кошек — не такая острая, но тоже вызывающая ожесточенные дискуссии в обществе. На их стерилизацию и чипирование город выделяет деньги, но ловить их и везти клинику неравнодушные горожане также должны сами. На сайте «Ветеринарного госпиталя» указано, что денег на это городом не выделено, и оплачивать услуги их специалистов надо будет по коммерческим расценкам. Про ситуацию в Красном Селе специалисты «Ветеринарного госпиталя» слышали, но поделать с этим уже ничего не в силах. Часть сотрудников, которые раньше занимались отловом, уже сокращена, другая часть переведена на другую работу. Елена Мезенцева не стала говорить, где еще в Петербурге стали появляться стаи собак, — предложила обратиться к тем, кому теперь по должности этим надо заниматься. Но, кажется, таких людей в городе больше нет. После того, как комитет принял решение закрыть программу, оба человека, которые несли за это ответственность, покинули его. Председатель — Владимир Рублевский ушел оттуда еще год назад (с тех пор, с 14 октября 2019 года, новый так и не был назначен), а профильный замглавы Кирилл Пащенко был уволен в мае этого года. На вопрос «Фонтанки», как комитет, срезав финансирование, собирается справляться со случаями нападения бродячих собак на людей, и вообще, почему было принято такое решение, был получен ответ: Управление ветеринарии разрабатывает совместно с комитетом проект нормативного акта, который определит, как надо правильно обращаться c животными, затем его надо его утвердить, чтобы распределить полномочия, а в конце — получить финансирование. Сроки никак не определены; ответов на обозначенные вопросы тоже не заметно.