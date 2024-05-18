В Новороссийске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции «Кирилловская»

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в полдень 18 мая, что электроснабжение в Новороссийске восстановлено. Ранее стало известно, что без света временно оставались 26 тысяч человек — из-за пожара на подстанции «Кирилловская».



Глава Новороссийска Андрей Кравченко писал, что перебои с электричеством утром 18 мая случились в нескольких частях города: от Васильевки до Абрау-Дюрсо, в Цемдолине, в Приморском и Центральном районах.

О причинах пожара на подстанции не сообщается.

За сутки до этого, в ночь с 16 на 17 мая, был поврежден трансформатор еще одной подстанции Новороссийска — «Гайдук-Тяговая». Краевой оперштаб сообщал о «незначительных повреждениях инфраструктуры» в результате атаки беспилотников. Большая часть БПЛА, по информации ведомства, была подавлена ПВО и не достигла целей.