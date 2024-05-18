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    В Новороссийске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции «Кирилловская»

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    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в полдень 18 мая, что электроснабжение в Новороссийске восстановлено. Ранее стало известно, что без света временно оставались 26 тысяч человек — из-за пожара на подстанции «Кирилловская».

    Глава Новороссийска Андрей Кравченко писал, что перебои с электричеством утром 18 мая случились в нескольких частях города: от Васильевки до Абрау-Дюрсо, в Цемдолине, в Приморском и Центральном районах.

    О причинах пожара на подстанции не сообщается.

    За сутки до этого, в ночь с 16 на 17 мая, был поврежден трансформатор еще одной подстанции Новороссийска — «Гайдук-Тяговая». Краевой оперштаб сообщал о «незначительных повреждениях инфраструктуры» в результате атаки беспилотников. Большая часть БПЛА, по информации ведомства, была подавлена ПВО и не достигла целей.

    Из-за аварии на «Гайдук-Тяговой» было нарушено электроснабжение сразу нескольких подстанций: «Пролетарий», «Новорэс», «Геопорт» и «Кирилловская». По данным оперштаба, перебои с электричеством тогда могли возникнуть у 16 тысяч человек. Последствия аварии были устранены к вечеру 17 мая.

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