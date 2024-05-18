Помогите спасти сердце месячного малыша

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У Абдулло, появившегося на свет в Петербурге месяц назад, тяжёлый врождённый порок сердца. Малышу необходима сложная операция, которую готовы провести петербургские специалисты. Но операция для мальчика платная. «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Абдулло Хатамов, 1 месяц. Врождённый порок сердца. Спасёт операция. Не хватает 522 679 руб. «Сын родился со сложной аномалией сердца — у него не сформировался низ межпредсердной перегородки и верх межжелудочковой. Дефекты перегородок сливаются в одно огромное отверстие между четырьмя камерами сердца. Кроме того, врачи выявили расщепление створок клапана между предсердием и желудочком.

Эти нарушения приводят к тяжёлым осложнениям: у Абдулло полностью нарушено кровообращение, органы и ткани страдают от нехватки кислорода, сердце работает с огромной перегрузкой и стремительно развивается сердечная недостаточность.

Спасти сына могут в петербургской больнице, где кардиологи с рождения выхаживали Абдулло. В ближайшее время ему необходима операция на открытом сердце — врачи проведут пластику митрального клапана и «заплатами» закроют дефекты перегородок. Но для нас операция будет платной. Мы уже девять лет с мужем живём и работаем в Петербурге, но российского гражданства у нас нет. А самим нам не собрать нужную сумму. Прошу вас, помогите спасти сына!» Чарос Хатамова, Узбекистан. Евгения Глотова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Абдулло врождённый порок сердца: атриовентрикулярная коммуникация, полная форма, открытое овальное окно, недостаточность кровообращения. Ребёнку необходимо оперативное лечение — радикальная коррекция атриовентрикулярного канала в условиях искусственного кровообращения». ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

