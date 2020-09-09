Агрессивный тариф и новые вагоны. Чем городской транспорт будет жить в 2021 году без реформы

В последний день так называемых нулевых слушаний бюджета 2021 года в ЗакС пожаловали состоятельные и резонансные — КРТИ и комитет по транспорту. Дорожники просили на ремонт дорог , 14 тысяч платных парковочных мест и строительство хотя бы тех станций метро, на которые уже есть контракты. Транспортники принесли депутатам чаяния городским перевозчиков — пока что им не хватает ни на что.



На самом деле комитет по транспорту, вроде бы, не сильно обделили, признал зампредседателя Олег Матвеев: комитет финансов уже согласен выделить в 2021-м 51,9 млрд рублей, это на 300 млн больше, чем в году текущем. Другое дело, что сравнивают с бюджетом уже после корректировки, в рамках которой от комитета «откусили» 15 млрд. Да и в текущей версии трехлетнего бюджета на 2021 год закладывали 76 млрд, т. е. дыхание пандемии лишило комтранс 25 млрд рублей.



Конечно, требовать возвращения этой суммы чиновники не стали: во-первых, коронавирус так просто со счетов не сбросишь, а во-вторых, больше нет обязанности срочно проводить транспортную реформу и тратить на нее 25 млрд в год: времени теперь — до середины 2022 года, что лишний раз подтвердил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.



Всего комитету надо 14,8 млрд сверх того, что им уже прописали на 2021 год. 3,5 млрд — многострадальные субсидии государственным перевозчикам. Напомним, каждый год предприятия сообщают: мы планируем потратить в следующем году столько-то миллиардов и откуда-то это все надо будет компенсировать. Источников два: выручка, которую получают с пассажиров, и субсидии. Так что если предполагаемые расходы перевозчиков растут, то приходится решать, кто возьмет на себя этот рост: петербуржцы напрямую через повышающиеся тарифы на проезд или они же, но косвенно — через выделяемые из городского бюджета средства. Исходят из возможности казны и политической целесообразности — не новость, что перед электорально наполненными годами проезд нечасто дорожает, а издержки компенсируются из бюджета.



«Фонтанка» уже писала, что в этот раз перевозчики заявляли так называемую необходимую валовую выручку процентов на 9 больше, чем год назад. В планах комитета финансов было выделить «Петербургскому метрополитену» 20,6 млрд рублей - комтранс просит еще 1,5 млрд. «Горэлектротрансу» предназначалось 10,4 млрд — надо еще 1,3 млрд; автобусным перевозчикам расписали 13,2 млрд (9,4 – «Пассаджиравтотрансу»), но чиновники хотят еще 1,1 млрд, из которых ПАТ - 690 млн. Матвеев сразу оговорился: дело не столько в увеличении трат, сколько в падении пассажиропотока и, соответственно, выручки. После апрельских неприличных цифр порядка 80% людей вернулись в транспорт, а осень может равно огорчить и обрадовать. «Не страдая излишним пессимизмом, мы подходим с коэффициентом 0,9 по пассажиропотоку к 2019 году», - сообщил замглавы комитета; проще говоря, каждого десятого пассажира прошлого года из прогнозов выкидывают. Если пассажиропоток восстановится до единицы — доппотребность можно отменять.



Но доппотребность — только одна из двух составляющих. Депутаты и горожане хотели получить ответ на второй вопрос: сколько будет стоить проезд. «Фонтанка» уже писала о нескольких вариантах, которые обсуждаются в транспортном и финансовом блоке. Среди прочего маячили жетон за 62 рубля и талон за 55. Теперь этим выкладкам нашли новые названия. «Вопрос не к нам, - откликнулся Поляков. - Мы сделали для комитета финансов три модели: агрессивная, реалистичная и сохранение тарифов на параметрах текущего года» (из чего следует, что сохранение тарифов нереалистичная модель — прим.). Доппотребность рассчитана по агрессивной шкале, то есть по той самой паре 62-55 (речь именно о разовом тарифе).Депутаты, которые уже неделю встречаются с чиновниками, вспомнили: а вот комитет по тарифам, вроде, не собирался поднимать цены. «Если комитет по тарифам не планирует повышение, то размер запрашиваемой допсубсидии будет выше»,- отвечал Поляков. Борис Вишневский поинтересовался, насколько; выяснилось, что цена спокойствия избирателей — 2,8 млрд.

