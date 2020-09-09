Агрессивный тариф и новые вагоны. Чем городской транспорт будет жить в 2021 году без реформы
Пандемия — время обновляться. Выкинув из бюджета отложенную транспортную реформу, комтранс просит из бюджета денег на новый подвижной состав, старый будут ставить к стенке.
В последний день так называемых нулевых слушаний бюджета 2021 года в ЗакС пожаловали состоятельные и резонансные — КРТИ и комитет по транспорту. Дорожники просили на ремонт дорог , 14 тысяч платных парковочных мест и строительство хотя бы тех станций метро, на которые уже есть контракты. Транспортники принесли депутатам чаяния городским перевозчиков — пока что им не хватает ни на что.
На самом деле комитет по транспорту, вроде бы, не сильно обделили, признал зампредседателя Олег Матвеев: комитет финансов уже согласен выделить в 2021-м 51,9 млрд рублей, это на 300 млн больше, чем в году текущем. Другое дело, что сравнивают с бюджетом уже после корректировки, в рамках которой от комитета «откусили» 15 млрд. Да и в текущей версии трехлетнего бюджета на 2021 год закладывали 76 млрд, т. е. дыхание пандемии лишило комтранс 25 млрд рублей.
Конечно, требовать возвращения этой суммы чиновники не стали: во-первых, коронавирус так просто со счетов не сбросишь, а во-вторых, больше нет обязанности срочно проводить транспортную реформу и тратить на нее 25 млрд в год: времени теперь — до середины 2022 года, что лишний раз подтвердил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Всего комитету надо 14,8 млрд сверх того, что им уже прописали на 2021 год. 3,5 млрд — многострадальные субсидии государственным перевозчикам. Напомним, каждый год предприятия сообщают: мы планируем потратить в следующем году столько-то миллиардов и откуда-то это все надо будет компенсировать. Источников два: выручка, которую получают с пассажиров, и субсидии. Так что если предполагаемые расходы перевозчиков растут, то приходится решать, кто возьмет на себя этот рост: петербуржцы напрямую через повышающиеся тарифы на проезд или они же, но косвенно — через выделяемые из городского бюджета средства. Исходят из возможности казны и политической целесообразности — не новость, что перед электорально наполненными годами проезд нечасто дорожает, а издержки компенсируются из бюджета.
«Фонтанка» уже писала, что в этот раз перевозчики заявляли так называемую необходимую валовую выручку процентов на 9 больше, чем год назад. В планах комитета финансов было выделить «Петербургскому метрополитену» 20,6 млрд рублей - комтранс просит еще 1,5 млрд. «Горэлектротрансу» предназначалось 10,4 млрд — надо еще 1,3 млрд; автобусным перевозчикам расписали 13,2 млрд (9,4 – «Пассаджиравтотрансу»), но чиновники хотят еще 1,1 млрд, из которых ПАТ - 690 млн. Матвеев сразу оговорился: дело не столько в увеличении трат, сколько в падении пассажиропотока и, соответственно, выручки. После апрельских неприличных цифр порядка 80% людей вернулись в транспорт, а осень может равно огорчить и обрадовать. «Не страдая излишним пессимизмом, мы подходим с коэффициентом 0,9 по пассажиропотоку к 2019 году», - сообщил замглавы комитета; проще говоря, каждого десятого пассажира прошлого года из прогнозов выкидывают. Если пассажиропоток восстановится до единицы — доппотребность можно отменять.
Но доппотребность — только одна из двух составляющих. Депутаты и горожане хотели получить ответ на второй вопрос: сколько будет стоить проезд. «Фонтанка» уже писала о нескольких вариантах, которые обсуждаются в транспортном и финансовом блоке. Среди прочего маячили жетон за 62 рубля и талон за 55. Теперь этим выкладкам нашли новые названия. «Вопрос не к нам, - откликнулся Поляков. - Мы сделали для комитета финансов три модели: агрессивная, реалистичная и сохранение тарифов на параметрах текущего года» (из чего следует, что сохранение тарифов нереалистичная модель — прим.). Доппотребность рассчитана по агрессивной шкале, то есть по той самой паре 62-55 (речь именно о разовом тарифе).Депутаты, которые уже неделю встречаются с чиновниками, вспомнили: а вот комитет по тарифам, вроде, не собирался поднимать цены. «Если комитет по тарифам не планирует повышение, то размер запрашиваемой допсубсидии будет выше»,- отвечал Поляков. Борис Вишневский поинтересовался, насколько; выяснилось, что цена спокойствия избирателей — 2,8 млрд.
В 2020 году на пике пандемии Смольный отменял маршруты, закрывал метро пораньше и увеличивал интервалы движения; это позволило сэкономить более 5 млрд рублей, говорят в комтрансе. Вместе с 2021-м получатся все 11 млрд: на 3% «соптимизированы» плановые объемы работ метрополитена и автобусных перевозчиков, не индексируются зарплаты в отрасли (что сбережет 1,2 млрд рублей). Однако некоторые траты растут объективно — например, на амортизацию. Никуда не делись кредитные обязательства по поставке вагонов метро к чемпионату мира по футболу: губернаторской поправкой к коронавирусной корректировке бюджета удалось отодвинуть эти обязательства, но теперь возникает необходимость платить по процентам еще 800 млн рублей. Несмотря на всю оптимизацию, баталии с прижимистым финансовым блоком, которые всегда сопровождают нулевые чтения, уже привели к неожиданному результату: петербургская подземка решила подсмотреть, за счет чего Водоканал сумел сократить свои издержки и замедлить тарифы.
И все же главная статья — обновление подвижного состава. Общая потребность — 27,5 млрд на 3 года. Но если говорить о 2021 годе, то в предписаниях комфина транспортники видят только автобусы, к концу года их средний возраст выйдет на приемлемые 6,3 года. Все остальное едет по рельсам мимо кассы. Оформляются такие вещи как субсидии на увеличение уставного капитала предприятия. В случае с «Горэлектротрансом» чиновники хотят добавить к базовым 230 млн еще 2,3 миллиарда, пойдут они на реконструкцию контактной сети, но главным образом - на 31 двухсекционный трамвай. И это не одноразовая акция: Матвеев пояснил, что пока планируется закупить 93 трамвая за 3 года, примерно по 2 млрд в год и выходит. Однако это ниже ватерлинии: самортизированный парк составляет 58%, что означает — 440 трамваям пора под замену.
«Петербургскому метрополитену» положено втрое больше: если говорить о 2021 годе, то просят добавить 7,5 млрд. «Ключевая проблематика в том, что особенно на первой линии у нас выходит 50-летний срок эксплуатации вагонов серии «Ем», - поделился чиновник. - И они подлежат тому, чтобы их поставить уже к стенке, а не работать на таком возрастном подвижном составе, потому что это граничит с угрозой безопасности». И опять же, отодвинутый кредит на вагоны все ближе — 5,9 млрд надо будет либо выплачивать в 2021-м, либо снова пролонгировать займ. Впрочем, не все, что просят, положено вагонам, часть съест «большой брат». Дело в том, что при выполнении программы обеспечения безопасности на транспорте регион может заручиться поддержкой федералов, но 63% финансирования все же взять на себя. Если аппетиты метрополитена удовлетворят, 6 станций он оснастит интеллектуальной системой видеонаблюдения в 2021-м, и еще 4 — в 2022.
Календарные смещения привели к тому, что 355 млн дополнительно требуется на взаимоотношения с трамвайным концессионером в Красногвардейском районе, пока в этой строке 2,2 млрд. «Чижик» запустился с опозданием, так что фактически сейчас идет не третий год соглашения, а второй, что обходится дороже. Планового пассажиропотока, в рамках которого концессионер выйдет на самоокупаемость, нет как нет — 18 млн вместо 33 млн.
«Организатору перевозок», подведу комитета, хотя добавить 162 млн рублей к имеющимся 1,4 млрд. Дело не в самом учреждении, а в его планах: на 120 млн рублей расставить 1 350 новых пилонов на остановках общественного транспорта, на остальное — 4 новых диспетчерских станции для конечных. Интересные планы у агентства внешнего транспорта: развернуть радиолокационный комплекс, купить судно на электротяге и закончить 2 стоянки для разукомплектованных авто. Ну и каким-то приветом из пост-пандемического времени стал запрос на 58 млн рублей на заказные перевозки при обслуживании Чемпионата Европы по футболу: он, как и кредит на метро, никуда не исчез, просто переехал по срокам.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»