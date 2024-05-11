80-летние активистки напали на Великую хартию вольностей в Британской библиотеке

Две активистки на девятом десятке — 82-летняя священник, писатель и психотерапевт на пенсии Сью Парфитт и 85-летняя учитель биологии на пенсии Джудит Брюс — совершили нападение на витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке. Как сообщает 11 мая Guardian, дамы пытались разбить долотом и молотком стекло витрины.
Нападавшие, по сообщению организации Just Stop Oil, подняли табличку с надписью «правительство нарушает закон», прежде чем приклеиться к витрине, — и тут вмешалась служба безопасности библиотеки. В результате исторический документ не пострадал.
В климатической коалиции позже пояснили, что активистки «требовали от правительства Великобритании принять на себя обязательство принять экстренный план по прекращению добычи и сжигания нефти, газа и угля к 2030 году».
Галерею, где проходила выставка, временно закрыли, женщин после ареста освободили под залог — они предстанут перед судом 20 июня.
Коалиция Just Stop Oil обращает внимание, что на текущей неделе Высокий суд Великобритании во второй раз признал недостаточной политику правительства по сокращению выбросов парниковых газов для выполнения юридически обязательных углеродных бюджетов и обещания сократить выбросы более чем на две трети к 2030 году.
Великая хартия вольностей — политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии.
Британские активисты обращают внимание, что статья 39 Великой хартии вольностей до сих пор закреплена в общем праве страны, где говорится, что «ни один свободный человек не может быть арестован, заключен в тюрьму или каким-либо иным образом разорен, кроме как по законному решению его коллег или по закону страны».