80-летние активистки напали на Великую хартию вольностей в Британской библиотеке

Две активистки на девятом десятке — 82-летняя священник, писатель и психотерапевт на пенсии Сью Парфитт и 85-летняя учитель биологии на пенсии Джудит Брюс — совершили нападение на витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке. Как сообщает 11 мая Guardian, дамы пытались разбить долотом и молотком стекло витрины.



Нападавшие, по сообщению организации Just Stop Oil, подняли табличку с надписью «правительство нарушает закон», прежде чем приклеиться к витрине, — и тут вмешалась служба безопасности библиотеки. В результате исторический документ не пострадал.