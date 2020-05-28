Пересадка с метро на лекарства. Как Беглов решил поправить бюджет

В первом чтении проект изменений в бюджет ЗакС принял 20 мая. Парламентарии смирились с радикальным падением доходов, которые стали жертвой эпидемии, однако к расходным приоритетам Смольного у них вопросов хватало. Когда вице-губернатор Эдуард Батанов уставал говорить депутатам горькую кризисную правду в лицо, он предлагал дождаться второго чтения, к которому проект придет в измененном виде.



Губернаторские ремарки внесли в законодательное собрание 27 мая. Доходы бюджета подрастают незначительно по сравнению с тем, что закладывали в корректировку изначально, и составляют теперь 573,8 млрд. За все благодарим только федеральный центр. Напомним, в исходом варианте доходы бюджета урезали на 100 с лишним миллиардов, в основном за счет понятного падения главных источников – налогов на прибыль организаций и НДФЛ. Беглов отнимает еще 1,7 млрд за счет не столь принципиальной упрощенной системы налогообложения. Это тоже объяснимо: в корректировку ко второму чтению засовывают второй пакет поддержки бизнеса, который касается, в том числе, льгот по упрощенке. По той же причине на 340 миллионов худеют поступления от арендаторов – город вводит отсрочку арендных платежей. Всего же Петербург своими силами заработает, по подсчетам Беглова, еще на 3,2 млрд меньше, чем виделось неделю назад.



Но тут появляется бог из машины, он же – федеральный бюджет. В проекте корректировки и так уже прописано, что он перечислит Петербургу 25 млрд вместо 20-ти, теперь же ставки растут еще на 3,9 млрд. Аппарат вице-губернатора Батанова поясняет, что будут закрывать этой добавкой: в основном пресловутые стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, которые противостоят COVID-19 (3 млрд) и оснащение больниц (781 млн). На выходе и получается, что доходная статья увеличивается на 700 млн рублей.



Расходы растут гораздо заметнее: с 677,1 млрд в первоначальном проекте до почти 685 млрд. Финансовый блок Смольного поясняет, что по большей части эти 7,8 млрд пустят на социалку: лекарства для льготников, субсидии поставщикам соцуслуг, зарплаты учителям. 300 млн добавят на организацию питания в детских садах и школах: напомним, накануне в авральном порядке объявили третью волну раздачу продуктовых наборов, в этот раз - за май.



Из того, что еще бросается в глаза, - новые полмиллиарда комитету по благоустройству на содержание зеленых насаждений. Напомним, в проекте корректировки эту отрасль в целом «ограбили» на 3,5 млрд, и на первом чтении депутат Денис Четырбок обрисовал апокалиптический сценарий без осенних посадок, зимней уборки и с одним выходом на покос газонов вместо шести за сезон. Эдуард Батанов тогда не сильно впечатлился перспективой зарасти травой, но полмиллиарда комитету теперь возвращает губернатор.



Восстанавливается финансирование частных учреждений образования. Об этом тоже спрашивали Батанова на первом чтении, отмечая, что такие учреждения работают с детьми, у которых есть отклонения в развитии. Так, практически без субсидий оставались частники Выборгского района, которому теперь эти деньги возвращены.



Еще миллиард получает комитет финансов для резервного фонда, который и так надули корректировкой с одного миллиарда до 31 млрд рублей. Это, по нынешним временам, экстренный карман Смольного, откуда можно всегда достать денег на борьбу с эпидемией. Его верхний лимит тоже утверждали на заседании ЗакСа 20 мая; и тогда оппозиционные депутаты настаивали, что правительство решает только свои управленческие проблемы и наращивает таким образом объем бесконтрольных трат.



На 2 с лишним миллиарда растут расходы комитета по промышленной политике, и это тоже бремя второго пакета помощи бизнесу. Почти вся эта сумма идет на докапитализацию «Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» и «Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга», которые, в свою очередь, кредитуют предприятия. Это можно прибавить к падению поступлений от упрощенки и все равно обратить внимание, что общая стоимость второго пакета ранее оценивалась куда значительнее, в 9,6 млрд. То ли часть его заложена косвенным образом в других статьях, то ли надо ждать новых профильных поправок.



Если говорить о том, чьи расходы сократились, то здесь в лидерах комтранс. В действующем бюджете заложено 5,2 млрд на увеличение уставного капитала ГУП «Петербургский метрополитен», это связано с необходимостью выплачивать кредиты на закупку поездов. Очередной такой кредит на 3,8 млрд подземка заявила буквально в апреле, всего до конца года в городе ждут 56 вагонов. В губернаторской поправке субсидия снижается на 4,8 млрд – финансовый блок объясняет это договоренностью о реструктуризации кредита.



Адресная инвестиционная программа, которую корректировкой укоротили на треть, поправкой губернатора почти не меняется; она растет на 42 млн, это даже не припарки и не мертвому. Комитеты просто частично перераспределяют свои расходы между объектами.



«Фонтанка» подробно писала о боли муниципалитетов, которые лишились главных источников дохода – налогов с малого и среднего бизнеса. Смольный тогда заявил, что готов компенсировать округам потери от тех решений, которыми правительство спасает предпринимателей. Общая сумма дотаций составила в проекте корректировки 237 млн рублей на 111 муниципалитетов. Однако льготы бизнесу расширяются, так что растет и эта дотация – теперь она составляет 501 млн.



Когда расходы убегают от доходов, неминуемо растет дефицит бюджета. Если в первом чтении утвердили его увеличение с 52,7 млрд до 104 млрд, то во втором предлагается задуматься над суммой в 111,1, млрд. Это автоматически влечет за собой изменение ряда других показателей, 7,1 млрд надо за счет чего-то покрывать. Вариантов не особенно много, и почти все (6,9 млрд) Беглов записывает на облигации. Так что к началу следующего года объем государственного внутреннего долга может достичь 138,7 млрд рублей.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»