Спасение экономики обойдется властям РФ и Петербурга почти в 3 трлн рублей. «Фонтанка» публикует список основных федеральных и региональных мер поддержки и рассказывает, как ими воспользоваться.

Антивирусный пакет. На какую помощь могут претендовать бизнес и граждане, пострадавшие от коронакризиса

автор фото Вадим Брайдов/Коммерсантъ

По состоянию на 13 мая правительство РФ утвердило два комплекта мер поддержки граждан и предпринимателей, пострадавших от коронавирусных ограничений, стоимость которых оценивается в 2,1 трлн рублей, и в данный момент готовит третий — еще на 800 млрд рублей. Петербургские власти отстают от федеральных коллег: пока запущен в работу первый антивирусный пакет на 3,8 млрд рублей, и лишь анонсирован второй — еще на 9 млрд рублей. В каком виде эти суммы дойдут до населения и бизнеса — читайте в материале «Фонтанки».



Помощь для граждан

На федеральном уровне

Выплата на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума:

кто может претендовать: семьи с доходом на человека не выше прожиточного минимума по региону;

как получить: заявление через портал госуслуг или через МФЦ, органы социальной защиты;

когда заплатят: с 1 июня.

— Выплаты на детей до 3 лет (5 тысяч в месяц на каждого ребенка в месяц с апреля по июнь 2020 года):

кто может претендовать: все семьи с детьми до 3 лет;

как получить: через госуслуги или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда https://www.gosuslugi.ru/395593/1;

когда заплатят: на рассмотрение заявления отводится не более 5 дней, на осуществление выплаты — не более 3 дней.

— Выплата на детей от 3 до 16 лет (10 тысяч рублей на каждого ребёнка):

кто может претендовать: все семьи с детьми от 3 до 16 лет;

как получить: через госуслуги или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp;

когда заплатят: с 1 июня. На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней, на осуществление выплаты — не более 3 дней.



— Кредитные каникулы для граждан на срок до 6 месяцев (по ипотеке и потребительским кредитам):

кто может претендовать: заёмщики, чьи доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более;

как получить: обратиться в банк:

когда заплатят: до 30 сентября 2020 года.

— Льготная ипотека (для приобретения недвижимости на первичном рынке по ставке 6,5% на весь срок кредитования):

кто может претендовать: все граждане;

как получить: обратиться в банк;

когда дадут: 17 апреля — 1 ноября 2020 года.

— Пособие по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей):

кто может претендовать: все безработные граждане; уволенным после 1 марта 2020 года и признанным безработными полагается доплата 3000 руб. за каждого ребенка;

как получить: через портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/auth/login/candidate?to=/auth/candidate/applications/jobless;

когда заплатят: апрель-июнь 2020 года.

— Выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными (от 25 до 80 тысяч рублей):



кто может претендовать: врачи, медсестры, младший медперсонал, которые работают с заболевшими коронавирусом в апреле — июне 2020 года;

как получить: начисляется вместе с заработной платой;

когда заплатят: выплаты за апрель в Петербурге начались с 11 мая.

Выплаты медикам, пострадавшим из-за работы с коронавирусными больными:

кто может претендовать: 1 млн рублей — выплата за погибшего сотрудника больницы или скорой помощи, 500 тысяч — за получение инвалидности, 300 тысяч — за заражение без особых последствий для здоровья;

как получить: обратиться в администрацию района по месту жительства либо в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в случае проживания за пределами города;

когда заплатят: через 20 рабочих дней после принятия заявления.

На региональном уровне

Выплаты за обязательную самоизоляцию (2000 рублей):

кто может претендовать: петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдали режим самоизоляции;

как получить: будет перечислена на банковские карточки автоматически или через почтовые отделения;



когда заплатят: после окончания действия периода самоизоляции.

— Субсидия на покупку средств индивидуальной защиты (800 рублей):

кто может претендовать: пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, и приемные семьи, где воспитываются дети-сироты;

как получить: порядок до 14 мая определит комитет по соцполитике;

когда заплатят: сроки пока не определены.

— Что еще обещали власти:

— Для неработающих родителей будет вдвое увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 руб.).

— Семьи, у которых нет права на материнский капитал, получат по 5000 рублей в апреле — июне на ребенка до 3 лет.

Помощь для бизнеса:

Основанием для доступа к многим инструментам поддержки является так называемый список наиболее пострадавших отраслей, который утверждает федеральное правительство. В последней редакции (от 18 апреля) в нем 38 видов деятельности. http://base.garant.ru/73846630/

Для получения помощи, предусмотренной для объектов малого и среднего предпринимательства, необходимо быть включенным в соответствующий реестр. https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended



Отдельные меры предусмотрены для системообразующих предприятий, список которых утвержден федеральным правительством. https://data.economy.gov.ru/

На федеральном уровне

Безвозмездная субсидия (12 130 рублей на одного сотрудника за апрель и май):

кто может претендовать: субъекты МСП из числа пострадавших отраслей, чьи долги по налогам и взносам не превышают 3 тыс. рублей и которые сохранили 90% занятости;

как получить: подать заявление в личном кабинете налоговой;

когда заплатят: за апрель — с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

— Беспроцентные займы на зарплату (1 МРОТ на сотрудника, ставка 0% первые 6 месяцев, потом ставка ЦБ минус 2 п.п.):

кто может претендовать: предприятия и ИП из числа пострадавших отраслей (для МСП по основному или вспомогательному виду деятельности, для прочих — по основному виду с условием сохранения 90% занятости);

как получить: обратиться в банк;

когда заплатят: после одобрения банком.

— Кредиты на пополнение оборотных средств (ставка субсидируется на размер ставки ЦБ):



кто может претендовать: системообразующие предприятия с условием максимального сохранения занятости;

как получить: обратиться в банк;

когда заплатят: после одобрения банком.

— Кредитные каникулы (6 месяцев по любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля):

кто может претендовать: субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей (заемщики банков, участвующих в программе МЭР, также могут рассчитывать на снижение суммы отсроченной задолженности);

как получить: обратиться в банк, в том числе по телефону;

когда предоставят: срок рассмотрения банком — 5 дней с момента обращения.

— Льготные займы для производителей медицинских товаров (50–500 млн рублей по ставке 1%, срок до 2 лет):

кто может претендовать: компании, выпускающие оборудование и продукцию для выявления и лечения эпидемических заболеваний, а также средства индивидуальной защиты;

как получить: обратиться в Фонд развития промышленности https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/;

когда заплатят: после одобрения Фондом.

— Возмещение расходов на вывоз туристов (всего 1,5 млрд рублей):

кто может претендовать: авиакомпании;

как получить: обратиться в Росавиацию;

когда заплатят: в течение 2020 года.

— Возмещение затрат туроператорам (всего 3,5 млрд рублей):

кто может претендовать: туроператоры, понесшие расходы на возврат туристов из-за границы и потери по невозвратным тарифам за авиаперевозки;

как получить: обратиться в Ростуризм;

когда заплатят: 30 рабочих дней с момента предоставления документов.

Налоговые каникулы (отсрочка от 3 до 12 месяцев в зависимости от снижения выручки по всем авансовым платежам со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДС и НДПИ):

кто может претендовать: представители пострадавших отраслей и системообразующие предприятия, потерявшие более 10% дохода;

как получить: обратиться в налоговую;

когда заплатят: подать заявление можно до 1 декабря, срок рассмотрения — до 30 рабочих дней.

— Моратории:

на банкротство на 6 месяцев (для представителей пострадавших отраслей и системообразующих предприятий);

на взыскание долгов по налогам (с 25 марта до 31 мая 2020 года включительно для субъектов МСП из числа пострадавших отраслей);

на налоговые санкции из-за непредоставления документов (с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года для всех);

на выездные таможенные и налоговые проверки (1 июня 2020 года для всех).

На региональном уровне

Снижение налога на доход по упрощенной системе (3% от доходов или 5% по формуле «доходы минус расходы»):

кто может претендовать: представители отдельных пострадавших отраслей согласно перечню ОКВЭД (общепит, туризм, гостиничный бизнес, пассажирские автоперевозки, дополнительное образование, спорт, парикмахерские, химчистки, ремонты техники, спортзалы — всего 11 кодов) при условии средней заработной платы в 2020 году не ниже МРОТ по Петербургу;

как получить: через личный кабинет ФНС;

срок действия льготы: 2020 год.

— Снижение на 50% налога на имущество:

кто может претендовать: гостиницы и санатории при условии средней заработной платы в 2020 году не ниже МРОТ по Петербургу;

как получить: через личный кабинет ФНС;

срок действия льготы: 2020 год.

— Налоговые каникулы (отмена авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу; по транспортному налогу — для перевозчиков):

кто может претендовать: представители МСП отдельных пострадавших отраслей согласно перечню ОКВЭД (общепит, туризм, гостиничный бизнес, пассажирские автоперевозки, дополнительное образование, спорт, парикмахерские, химчистки, ремонты техники, спортзалы — всего 11 кодов) при условии средней заработной платы в 2020 году не ниже МРОТ по Петербургу;

как получить: через личный кабинет ФНС;

срок действия льготы: 2020 год.

— Отсрочка платежей для арендаторов городского имущества:

кто может претендовать: представители пострадавших отраслей согласно перечню ОКВЭД (38 кодов);

как получить: обратиться в СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» https://www.commim.spb.ru/Web/Identity/Account/Login;

срок действия льготы: отсрочка с 13 марта до окончания действия режима повышенной готовности, затем до конца III квартала — в размере 5%, далее — рассрочка на 1–2 года.

— Отмена арендной платы за использование городского имущества:

кто может претендовать: субъекты МСП из отдельных пострадавших отраслей (пока перечень не определен);

как получить: порядок не определен;

срок действия льготы: II квартал 2020 года.

— Льготные кредиты:

кто может претендовать: субъекты МСП: ставка 3% для промышленных предприятий (под 1% — производителей средств защиты от коронавирусной инфекции), 5% — для бизнеса в сфере торговли и услуг;

как получить: обратиться в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса;

срок действия льготы: кредит предоставляется на срок от 3 до 36 месяцев.

— Мораторий:

— на демонтаж неформатных нестационарных торговых объектов;

— на выселение фактических пользователей городской недвижимостью (при условии внесения платы после истечения договора аренды и отсутствии нарушений).

Что еще обещали власти:

На федеральном уровне:

списание налоговых (кроме НДС) и страховых платежей за II квартал субъектам МСП из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО;

кредит под 2% субъектам МСП из пострадавших отраслей. Если компания сохранит 90% сотрудников, государство само погасит кредит и проценты по нему, если 80% — половину;

пособие по безработице в 12 130 рублей для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, лишившихся работы;

вычет из выплачиваемых страховых взносов в размере МРОТ для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. На региональном уровне:

снижение ставки по УСН для обрабатывающих производств и предприятий, которые занимаются научными разработками (3% от доходов или 5% по формуле «доходы минус расходы»);

продление срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций (при условии, что собственник даст скидку арендаторам);

льготные займы работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата для субъектов МСП;

мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям для субъектов МСП. Подробнее узнать о федеральных мерах поддержки можно узнать на сайте правительства РФ http://government.ru/support_measures/ и Смольного https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/04/30/56/meri_290420.pdf (документ обновлялся 30 апреля).

