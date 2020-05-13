Антивирусный пакет. На какую помощь могут претендовать бизнес и граждане, пострадавшие от коронакризиса
Спасение экономики обойдется властям РФ и Петербурга почти в 3 трлн рублей. «Фонтанка» публикует список основных федеральных и региональных мер поддержки и рассказывает, как ими воспользоваться.
По состоянию на 13 мая правительство РФ утвердило два комплекта мер поддержки граждан и предпринимателей, пострадавших от коронавирусных ограничений, стоимость которых оценивается в 2,1 трлн рублей, и в данный момент готовит третий — еще на 800 млрд рублей. Петербургские власти отстают от федеральных коллег: пока запущен в работу первый антивирусный пакет на 3,8 млрд рублей, и лишь анонсирован второй — еще на 9 млрд рублей. В каком виде эти суммы дойдут до населения и бизнеса — читайте в материале «Фонтанки».
Помощь для граждан
На федеральном уровне
Выплата на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума:
кто может претендовать: семьи с доходом на человека не выше прожиточного минимума по региону;
как получить: заявление через портал госуслуг или через МФЦ, органы социальной защиты;
когда заплатят: с 1 июня.
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Выплаты на детей до 3 лет (5 тысяч в месяц на каждого ребенка в месяц с апреля по июнь 2020 года):
кто может претендовать: все семьи с детьми до 3 лет;
как получить: через госуслуги или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда https://www.gosuslugi.ru/395593/1;
когда заплатят: на рассмотрение заявления отводится не более 5 дней, на осуществление выплаты — не более 3 дней.
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Выплата на детей от 3 до 16 лет (10 тысяч рублей на каждого ребёнка):
кто может претендовать: все семьи с детьми от 3 до 16 лет;
как получить: через госуслуги или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp;
когда заплатят: с 1 июня. На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней, на осуществление выплаты — не более 3 дней.
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Кредитные каникулы для граждан на срок до 6 месяцев (по ипотеке и потребительским кредитам):
кто может претендовать: заёмщики, чьи доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более;
как получить: обратиться в банк:
когда заплатят: до 30 сентября 2020 года.
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Льготная ипотека (для приобретения недвижимости на первичном рынке по ставке 6,5% на весь срок кредитования):
кто может претендовать: все граждане;
как получить: обратиться в банк;
когда дадут: 17 апреля — 1 ноября 2020 года.
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Пособие по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей):
кто может претендовать: все безработные граждане; уволенным после 1 марта 2020 года и признанным безработными полагается доплата 3000 руб. за каждого ребенка;
как получить: через портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/auth/login/candidate?to=/auth/candidate/applications/jobless;
когда заплатят: апрель-июнь 2020 года.
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Выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными (от 25 до 80 тысяч рублей):
кто может претендовать: врачи, медсестры, младший медперсонал, которые работают с заболевшими коронавирусом в апреле — июне 2020 года;
как получить: начисляется вместе с заработной платой;
когда заплатят: выплаты за апрель в Петербурге начались с 11 мая.
Выплаты медикам, пострадавшим из-за работы с коронавирусными больными:
кто может претендовать: 1 млн рублей — выплата за погибшего сотрудника больницы или скорой помощи, 500 тысяч — за получение инвалидности, 300 тысяч — за заражение без особых последствий для здоровья;
как получить: обратиться в администрацию района по месту жительства либо в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в случае проживания за пределами города;
когда заплатят: через 20 рабочих дней после принятия заявления.
На региональном уровне
Выплаты за обязательную самоизоляцию (2000 рублей):
кто может претендовать: петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдали режим самоизоляции;
как получить: будет перечислена на банковские карточки автоматически или через почтовые отделения;
когда заплатят: после окончания действия периода самоизоляции.
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Субсидия на покупку средств индивидуальной защиты (800 рублей):
кто может претендовать: пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, и приемные семьи, где воспитываются дети-сироты;
как получить: порядок до 14 мая определит комитет по соцполитике;
когда заплатят: сроки пока не определены.
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Что еще обещали власти:
— Для неработающих родителей будет вдвое увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 руб.).
— Семьи, у которых нет права на материнский капитал, получат по 5000 рублей в апреле — июне на ребенка до 3 лет.
Помощь для бизнеса:
Основанием для доступа к многим инструментам поддержки является так называемый список наиболее пострадавших отраслей, который утверждает федеральное правительство. В последней редакции (от 18 апреля) в нем 38 видов деятельности. http://base.garant.ru/73846630/
Для получения помощи, предусмотренной для объектов малого и среднего предпринимательства, необходимо быть включенным в соответствующий реестр. https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended
Отдельные меры предусмотрены для системообразующих предприятий, список которых утвержден федеральным правительством. https://data.economy.gov.ru/
На федеральном уровне
Безвозмездная субсидия (12 130 рублей на одного сотрудника за апрель и май):
кто может претендовать: субъекты МСП из числа пострадавших отраслей, чьи долги по налогам и взносам не превышают 3 тыс. рублей и которые сохранили 90% занятости;
как получить: подать заявление в личном кабинете налоговой;
когда заплатят: за апрель — с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.
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Беспроцентные займы на зарплату (1 МРОТ на сотрудника, ставка 0% первые 6 месяцев, потом ставка ЦБ минус 2 п.п.):
кто может претендовать: предприятия и ИП из числа пострадавших отраслей (для МСП по основному или вспомогательному виду деятельности, для прочих — по основному виду с условием сохранения 90% занятости);
как получить: обратиться в банк;
когда заплатят: после одобрения банком.
—
Кредиты на пополнение оборотных средств (ставка субсидируется на размер ставки ЦБ):
кто может претендовать: системообразующие предприятия с условием максимального сохранения занятости;
как получить: обратиться в банк;
когда заплатят: после одобрения банком.
—
Кредитные каникулы (6 месяцев по любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля):
кто может претендовать: субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей (заемщики банков, участвующих в программе МЭР, также могут рассчитывать на снижение суммы отсроченной задолженности);
как получить: обратиться в банк, в том числе по телефону;
когда предоставят: срок рассмотрения банком — 5 дней с момента обращения.
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Льготные займы для производителей медицинских товаров (50–500 млн рублей по ставке 1%, срок до 2 лет):
кто может претендовать: компании, выпускающие оборудование и продукцию для выявления и лечения эпидемических заболеваний, а также средства индивидуальной защиты;
как получить: обратиться в Фонд развития промышленности https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/;
когда заплатят: после одобрения Фондом.
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Возмещение расходов на вывоз туристов (всего 1,5 млрд рублей):
кто может претендовать: авиакомпании;
как получить: обратиться в Росавиацию;
когда заплатят: в течение 2020 года.
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Возмещение затрат туроператорам (всего 3,5 млрд рублей):
кто может претендовать: туроператоры, понесшие расходы на возврат туристов из-за границы и потери по невозвратным тарифам за авиаперевозки;
как получить: обратиться в Ростуризм;
когда заплатят: 30 рабочих дней с момента предоставления документов.
Налоговые каникулы (отсрочка от 3 до 12 месяцев в зависимости от снижения выручки по всем авансовым платежам со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДС и НДПИ):
кто может претендовать: представители пострадавших отраслей и системообразующие предприятия, потерявшие более 10% дохода;
как получить: обратиться в налоговую;
когда заплатят: подать заявление можно до 1 декабря, срок рассмотрения — до 30 рабочих дней.
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Моратории:
на банкротство на 6 месяцев (для представителей пострадавших отраслей и системообразующих предприятий);
на взыскание долгов по налогам (с 25 марта до 31 мая 2020 года включительно для субъектов МСП из числа пострадавших отраслей);
на налоговые санкции из-за непредоставления документов (с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года для всех);
на выездные таможенные и налоговые проверки (1 июня 2020 года для всех).
На региональном уровне
Снижение налога на доход по упрощенной системе (3% от доходов или 5% по формуле «доходы минус расходы»):
кто может претендовать: представители отдельных пострадавших отраслей согласно перечню ОКВЭД (общепит, туризм, гостиничный бизнес, пассажирские автоперевозки, дополнительное образование, спорт, парикмахерские, химчистки, ремонты техники, спортзалы — всего 11 кодов) при условии средней заработной платы в 2020 году не ниже МРОТ по Петербургу;
как получить: через личный кабинет ФНС;
срок действия льготы: 2020 год.
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Снижение на 50% налога на имущество:
кто может претендовать: гостиницы и санатории при условии средней заработной платы в 2020 году не ниже МРОТ по Петербургу;
как получить: через личный кабинет ФНС;
срок действия льготы: 2020 год.
—
Налоговые каникулы (отмена авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу; по транспортному налогу — для перевозчиков):
кто может претендовать: представители МСП отдельных пострадавших отраслей согласно перечню ОКВЭД (общепит, туризм, гостиничный бизнес, пассажирские автоперевозки, дополнительное образование, спорт, парикмахерские, химчистки, ремонты техники, спортзалы — всего 11 кодов) при условии средней заработной платы в 2020 году не ниже МРОТ по Петербургу;
как получить: через личный кабинет ФНС;
срок действия льготы: 2020 год.
—
Отсрочка платежей для арендаторов городского имущества:
кто может претендовать: представители пострадавших отраслей согласно перечню ОКВЭД (38 кодов);
как получить: обратиться в СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» https://www.commim.spb.ru/Web/Identity/Account/Login;
срок действия льготы: отсрочка с 13 марта до окончания действия режима повышенной готовности, затем до конца III квартала — в размере 5%, далее — рассрочка на 1–2 года.
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Отмена арендной платы за использование городского имущества:
кто может претендовать: субъекты МСП из отдельных пострадавших отраслей (пока перечень не определен);
как получить: порядок не определен;
срок действия льготы: II квартал 2020 года.
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Льготные кредиты:
кто может претендовать: субъекты МСП: ставка 3% для промышленных предприятий (под 1% — производителей средств защиты от коронавирусной инфекции), 5% — для бизнеса в сфере торговли и услуг;
как получить: обратиться в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса;
срок действия льготы: кредит предоставляется на срок от 3 до 36 месяцев.
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Мораторий:
— на демонтаж неформатных нестационарных торговых объектов;
— на выселение фактических пользователей городской недвижимостью (при условии внесения платы после истечения договора аренды и отсутствии нарушений).
Что еще обещали власти:
На федеральном уровне:
- списание налоговых (кроме НДС) и страховых платежей за II квартал субъектам МСП из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО;
- кредит под 2% субъектам МСП из пострадавших отраслей. Если компания сохранит 90% сотрудников, государство само погасит кредит и проценты по нему, если 80% — половину;
- пособие по безработице в 12 130 рублей для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, лишившихся работы;
- вычет из выплачиваемых страховых взносов в размере МРОТ для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей.
На региональном уровне:
- снижение ставки по УСН для обрабатывающих производств и предприятий, которые занимаются научными разработками (3% от доходов или 5% по формуле «доходы минус расходы»);
- продление срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций (при условии, что собственник даст скидку арендаторам);
- льготные займы работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата для субъектов МСП;
- мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям для субъектов МСП.
Подробнее узнать о федеральных мерах поддержки можно узнать на сайте правительства РФ http://government.ru/support_measures/ и Смольного https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/04/30/56/meri_290420.pdf (документ обновлялся 30 апреля).