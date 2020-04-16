Турники и скамейки подождут. COVID-19 заберет муниципальные бюджеты и отложит благоустройство
В Петербурге решают, как и на что будут жить муниципалитеты, доходы которых из-за пандемии коронавируса могут сократиться в два раза.
В Смольном обсуждается размер НДФЛ, который будет отходить в бюджет муниципалитетов вместо налогов с малого бизнеса и ЕВНД с 2021 года. Речь, скорее всего, пойдет о доле процента. А пока местным властям настоятельно рекомендовали экономить: коронавирус может вдвое срезать их доходы в 2020 году. Такой прогноз, как один из возможных, дали в горадминистрации.
Вдвое меньше — показатель, который в самих муниципалитетах считают еще оптимистичным. Тем не менее некоторые местные администрации как будто пропустили информацию мимо ушей и продолжают до корректировки бюджетов объявлять конкурсы на десятки миллионов рублей.
«На прошлой неделе после ряда консультаций с комитетом финансов мы пришли к мнению, что надо уходить с УСН, потому что прогноз следующего года абсолютно непонятен, каков будет массив: льготы, недоимки. Это договоренность последних дней», — рассказал председатель совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов.
Как пояснил глава совета, для обеспечения предсказуемости бюджетов надо искать стабильные источники. «Чтобы привести все к общему знаменателю, надо зафиксировать, как и какие деньги делить. НДФЛ собирается очень неплохо. Должна быть единая ставка для всех [муниципалитетов]. А потом на доппотребности, которые возникают у муниципалитетов, комитет финансов выделяет средства через дотации», — добавил он.
Как предполагается, размер дотаций для каждого МО будет рассчитываться, исходя из четырех базовых параметров: численность населения, площади под благоустройство, площадь зеленых зон местного значения и площадь дорог местного значения, которые содержат и благоустраивают муниципалы.
Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, вариант с заменой УСН и ЕВНД на НДФЛ обсуждается с прицелом на 2021 год и дальше. Конкретные величины он не назвал, но речь идет о том, чтобы пропорционально заместить поступления в муниципальные бюджеты от «упрощенки» и ЕНВД, которые, в свою очередь, перетекут в городскую казну. «Идеология следующая: НДФЛ более стабильная история, — говорит собеседник «Фонтанки» в финансовом блоке Смольного. — Весь бюджет муниципалов, по большому счету, — это малый бизнес. Вот кризис настал, бизнес провалился, муниципалитеты сидят без денег. НДФЛ ведет себя достаточно предсказуемо и поступает ритмично, а налоги приходят — какие-то ежеквартально, земельный вообще раз в год, как налог на имущество физлиц. Планировать в таких условиях на 3 года вперед сложно, что мы сейчас и видим».
А в текущем году муниципалам придется потуже затянуть пояса: предполагалось, что налоговые поступления в 2020 году составят порядка 60% суммарных бюджетов. 9 апреля состоялась онлайн-конференция президиума совета муниципальных образований Петербурга, на которой обсуждали, как выживать в коронавирусные времена, учитывая, что налоги с малого и среднего бизнеса — заметная, если не сказать значительная, часть доходов местных бюджетов. По предварительным прогнозам, они могут сократиться почти в два раза, рассказал председатель совета Всеволод Беликов, добавив, что считает этот прогноз оптимистичным.
«Рекомендовано было сократить программы, реализуемые органами местного самоуправления. По факту это в первую очередь получится сокращение благоустройства как наиболее финансово затратного. Как правило, это в среднем почти 50% бюджета», — пояснил он.
Тем не менее в только за последнюю неделю ряд муниципалитетов объявили и подвели итоги масштабных конкурсов на благоустройство — на десятки млн рублей. МА «Шувалово-Озерки» подвела итоги конкурса на 30,1 млн рублей. В перечне работ — обновление газона, ямочный ремонт, обустройство дорожек, высадка деревьев, цветов и кустарников, а также установка малых архитектурных форм и памп-трека.
МО «Кронверкское» объявило закупку на благоустройство на 14,8 млн рублей. Правда, в техзадании перечислены виды работ, на которых как раз рекомендовано не экономить: это ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия и ограждений. «Васильевский» разместил закупку на 23 млн рублей. Во внушительном перечне: замена бордюров, дорожного покрытия, устройство и уход за зелеными насаждениями, демонтаж и ремонт детских и спортивных площадок. 10,3 млн МО №78 потратит, обещая взамен ремонт и обновление дворов и площадок во внутриквартальных территориях. 22,9 млн рублей хочет потратить МА «Дворцового округа».
Судить муниципалов за «пир во время чумы» стоит избирательно. Беликов обращает внимание на несколько моментов. Во-первых, у многих с прошлого года остались приличные переходящие бюджеты — на десятки миллионов рублей. Во-вторых, одной из весомых причин, по которой запланированное облагораживание откладывать не стоит, — это имеющийся на руках согласованный проект. Срок его годности стандартно составляет три года. Разработка проектной документации — недешевое удовольствие, и обходится, как правило, в сотни тысяч рублей.
Подобные закупки из числа свежих — это проекты начальной стоимостью 1–2 млн рублей. Администрация МО «Парголово» отличилась особой щедростью. 13 апреля она разместила конкурс на планирование ландшафта территории. Речь идет о локации между Выборгским шоссе и Апраксинской улицей. Начальная стоимость ни много ни мало 14,6 млн рублей. В качестве источника финансирования, правда, указан городской бюджет.
Комитет финансов в письме от 2 апреля напомнил муниципалам, что неплохо бы затянуть пояса. В частности, рекомендовал быть на связи с налоговой службой, чтобы оценивать выпадающие доходы, рассмотреть возможность сократить расходы, не принимать новые и не увеличивать действующие расходные обязательства.
На прошлой неделе вступил в силу городской закон о сниженной налоговой ставке для малого и среднего бизнеса: с 6 до 3% для тех, кто отчисляет с дохода, и с 7 до 5% — для тех, кто отчисляет налог по системе «доход минус расход». Правда, это коснется только предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших отраслях: гостиничный бизнес, общепит, туризм, пассажирские автоперевозки, допобразование, спорт, культура, досуг и развлечения. А сотрудникам бизнес должен сохранить зарплаты не ниже 19 тысяч рублей.
Во время весенней корректировки бюджета, которую Смольный планировал провести в апреле-мае, будет предусмотрена компенсация выпадающих от снижения ставки доходов — дотаций на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов муниципальных образований в связи с изменением законодательства. «По предварительной оценке комитета финансов, объем указанных дотаций составит порядка 200 млн рублей», — говорится в письме. Напомним, в Петербурге 111 муниципалитетов. Кроме того, если доходы муниципалитетов упадут ниже установленного минимума, город может предоставить им дотации.
Согласно правительственному плану первоочередных «антивирусных» мероприятий (документ есть в распоряжении редакции), комитет должен подготовить проект закона о корректировке бюджета до 15 мая.
Правда, «минималка» у местных бюджетов кардинально разнится. У Колпино, Сестрорецка, Ломоносова, Парголово и Красного Села она значительно превышает 100 млн рублей, у Петегрофа — 261 млн. Самые небольшие — у центральных муниципалитетов. Например, для Дворцового округа и №78 — менее 12 млн рублей. Они же, как предполагается, пострадают от антивирусных ограничений больше всего. При определении скорректированных расходов комфин призывает исходить именно из этого минимального параметра. «У нас на зарплаты только около 40 млн уходит», — говорит депутат «Дворцового» Андрей Моисейкин.
В МО №72 уже прикинули, сколько средств недополучит местный бюджет: со 160 миллионов доходы сократятся до 96,4 млн рублей. Глава совета округа Павел Швец полагает, что город может урезать финансирование, так как муниципалы проявляют себя как неэффективные распорядители средств.
Беликов, в свою очередь, советует коллегам разложить расходы на три условные «кучки». Первая — то, что МО должно выплатить однозначно: зарплаты, коммунальные платежи, налоговые отчисления, поддержание обеспечения, надбавки к пенсиям. Вторая группа — это то, что желательно было бы провести, и третья — то, что точно не стоит проводить.
«В любом случае, все ямы я буду заделывать, в любом случае, все детские и спортивные площадки я буду ремонтировать и поддерживать, в любом случае, я буду убирать зеленые насаждения, убирать и ремонтировать дороги местного значения. Это приоритетные вещи», — говорит он.
Спортивно-досуговые мероприятия, которые можно перенести и которые «стоят три рубля», он советует оставить: «Папа, мама, я — дружная семья», турниры по волейболу, бег, кружки. Также Беликов говорит о необходимости не пренебрегать проектными работами в сфере благоустройства. «Исходя из понимания, сколько средств будет на 2021 год, необходимо проводить работы по проектированию. А то [в 2021 году] деньги появятся, а проектов нет».
Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»