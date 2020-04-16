Турники и скамейки подождут. COVID-19 заберет муниципальные бюджеты и отложит благоустройство

В Петербурге решают, как и на что будут жить муниципалитеты, доходы которых из-за пандемии коронавируса могут сократиться в два раза.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В Смольном обсуждается размер НДФЛ, который будет отходить в бюджет муниципалитетов вместо налогов с малого бизнеса и ЕВНД с 2021 года. Речь, скорее всего, пойдет о доле процента. А пока местным властям настоятельно рекомендовали экономить: коронавирус может вдвое срезать их доходы в 2020 году. Такой прогноз, как один из возможных, дали в горадминистрации. Вдвое меньше — показатель, который в самих муниципалитетах считают еще оптимистичным. Тем не менее некоторые местные администрации как будто пропустили информацию мимо ушей и продолжают до корректировки бюджетов объявлять конкурсы на десятки миллионов рублей.

«На прошлой неделе после ряда консультаций с комитетом финансов мы пришли к мнению, что надо уходить с УСН, потому что прогноз следующего года абсолютно непонятен, каков будет массив: льготы, недоимки. Это договоренность последних дней», — рассказал председатель совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов.

Как пояснил глава совета, для обеспечения предсказуемости бюджетов надо искать стабильные источники. «Чтобы привести все к общему знаменателю, надо зафиксировать, как и какие деньги делить. НДФЛ собирается очень неплохо. Должна быть единая ставка для всех [муниципалитетов]. А потом на доппотребности, которые возникают у муниципалитетов, комитет финансов выделяет средства через дотации», — добавил он.

Как предполагается, размер дотаций для каждого МО будет рассчитываться, исходя из четырех базовых параметров: численность населения, площади под благоустройство, площадь зеленых зон местного значения и площадь дорог местного значения, которые содержат и благоустраивают муниципалы.



Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, вариант с заменой УСН и ЕВНД на НДФЛ обсуждается с прицелом на 2021 год и дальше. Конкретные величины он не назвал, но речь идет о том, чтобы пропорционально заместить поступления в муниципальные бюджеты от «упрощенки» и ЕНВД, которые, в свою очередь, перетекут в городскую казну. «Идеология следующая: НДФЛ более стабильная история, — говорит собеседник «Фонтанки» в финансовом блоке Смольного. — Весь бюджет муниципалов, по большому счету, — это малый бизнес. Вот кризис настал, бизнес провалился, муниципалитеты сидят без денег. НДФЛ ведет себя достаточно предсказуемо и поступает ритмично, а налоги приходят — какие-то ежеквартально, земельный вообще раз в год, как налог на имущество физлиц. Планировать в таких условиях на 3 года вперед сложно, что мы сейчас и видим».

А в текущем году муниципалам придется потуже затянуть пояса: предполагалось, что налоговые поступления в 2020 году составят порядка 60% суммарных бюджетов. 9 апреля состоялась онлайн-конференция президиума совета муниципальных образований Петербурга, на которой обсуждали, как выживать в коронавирусные времена, учитывая, что налоги с малого и среднего бизнеса — заметная, если не сказать значительная, часть доходов местных бюджетов. По предварительным прогнозам, они могут сократиться почти в два раза, рассказал председатель совета Всеволод Беликов, добавив, что считает этот прогноз оптимистичным.



«Рекомендовано было сократить программы, реализуемые органами местного самоуправления. По факту это в первую очередь получится сокращение благоустройства как наиболее финансово затратного. Как правило, это в среднем почти 50% бюджета», — пояснил он.

Тем не менее в только за последнюю неделю ряд муниципалитетов объявили и подвели итоги масштабных конкурсов на благоустройство — на десятки млн рублей. МА «Шувалово-Озерки» подвела итоги конкурса на 30,1 млн рублей. В перечне работ — обновление газона, ямочный ремонт, обустройство дорожек, высадка деревьев, цветов и кустарников, а также установка малых архитектурных форм и памп-трека.

МО «Кронверкское» объявило закупку на благоустройство на 14,8 млн рублей. Правда, в техзадании перечислены виды работ, на которых как раз рекомендовано не экономить: это ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия и ограждений. «Васильевский» разместил закупку на 23 млн рублей. Во внушительном перечне: замена бордюров, дорожного покрытия, устройство и уход за зелеными насаждениями, демонтаж и ремонт детских и спортивных площадок. 10,3 млн МО №78 потратит, обещая взамен ремонт и обновление дворов и площадок во внутриквартальных территориях. 22,9 млн рублей хочет потратить МА «Дворцового округа».



Судить муниципалов за «пир во время чумы» стоит избирательно. Беликов обращает внимание на несколько моментов. Во-первых, у многих с прошлого года остались приличные переходящие бюджеты — на десятки миллионов рублей. Во-вторых, одной из весомых причин, по которой запланированное облагораживание откладывать не стоит, — это имеющийся на руках согласованный проект. Срок его годности стандартно составляет три года. Разработка проектной документации — недешевое удовольствие, и обходится, как правило, в сотни тысяч рублей.

Подобные закупки из числа свежих — это проекты начальной стоимостью 1–2 млн рублей. Администрация МО «Парголово» отличилась особой щедростью. 13 апреля она разместила конкурс на планирование ландшафта территории. Речь идет о локации между Выборгским шоссе и Апраксинской улицей. Начальная стоимость ни много ни мало 14,6 млн рублей. В качестве источника финансирования, правда, указан городской бюджет.

Комитет финансов в письме от 2 апреля напомнил муниципалам, что неплохо бы затянуть пояса. В частности, рекомендовал быть на связи с налоговой службой, чтобы оценивать выпадающие доходы, рассмотреть возможность сократить расходы, не принимать новые и не увеличивать действующие расходные обязательства.



На прошлой неделе вступил в силу городской закон о сниженной налоговой ставке для малого и среднего бизнеса: с 6 до 3% для тех, кто отчисляет с дохода, и с 7 до 5% — для тех, кто отчисляет налог по системе «доход минус расход». Правда, это коснется только предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших отраслях: гостиничный бизнес, общепит, туризм, пассажирские автоперевозки, допобразование, спорт, культура, досуг и развлечения. А сотрудникам бизнес должен сохранить зарплаты не ниже 19 тысяч рублей.

Во время весенней корректировки бюджета, которую Смольный планировал провести в апреле-мае, будет предусмотрена компенсация выпадающих от снижения ставки доходов — дотаций на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов муниципальных образований в связи с изменением законодательства. «По предварительной оценке комитета финансов, объем указанных дотаций составит порядка 200 млн рублей», — говорится в письме. Напомним, в Петербурге 111 муниципалитетов. Кроме того, если доходы муниципалитетов упадут ниже установленного минимума, город может предоставить им дотации.

