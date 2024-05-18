Я просто рядом стоял. Как камеры наблюдения будут отлавливать курильщиков на детских площадках

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На детских и спортивных площадках Петербурга планируют установить больше двух тысяч камер видеонаблюдения. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Новые камеры помогут муниципалитетам следить за состоянием площадок, а полиции — выявлять тех, кто там курит, выгуливает собак и повреждает имущество. Об этом «Фонтанке» рассказал директор Городского мониторингового центра.



Согласно документам аукциона, подрядчик должен будет установить 309 видеокамер с искусственным интеллектом на детских и спортивных площадках Петербурга. Они будут фиксировать пространство на них и вокруг них и автоматически передавать данные в систему «Безопасный город». Начальная цена аукциона — 593,3 миллиона рублей.



Прописано требование обязательно распознавать и разделять на категории пять инцидентов:

курящий человек в кадре;

стикеры, рекламные объявления и «подобная полиграфическая продукция» на опорах освещения, в границах площадки и на ее оборудовании;

повреждение оборудования и инвентаря площадки;

повреждение искусственного покрытия;

подтопление площадки.

Однако это далеко не всё. По словам руководителя Городского мониторингового центра (ГМЦ) Романа Борисенко, стандартная камера для детских площадок может распознавать до 30 видов событий.

«Здесь имеет значение привязка к локации. На детских площадках запрещено курение, распитие алкоголя и выгул собак — значит, эти события камера может фиксировать. А ещё незаконные граффити, переполненные контейнеры, нарушение покрытия площадки. Всё это система будет выявлять и сигнализировать об инцидентах», — рассказал «Фонтанке» Роман Борисенко.



Данные с камер будут доступны в режиме реального времени и в сохраненном виде МВД и муниципалитету, который отвечает за конкретную детскую или спортивную площадку. Ведомства смогут выбирать для себя те категории инцидентов, которые их интересуют. Муниципалы — отслеживать техническое состояние детских площадок и мусорных урн. А полицейские — выявлять события, которые нарушают закон.

«Эти видеокамеры должны в первую очередь упростить жизнь сотрудникам муниципальных образований. Сейчас они объезжают все детские и спортивные площадки, чтобы проверить их состояние. Когда камеры установят, это будет не нужно. Отрабатывать понадобится только инциденты», — отмечает Борисенко.



Вдобавок к этому МВД будет получать больше данных о происходящем в таких локациях. По информации Городского мониторингового центра, курящих людей способны выявлять все современные городские камеры. Однако установить их личность, чтобы оштрафовать, — отдельная задача, которую могут решать полицейские.

Технические возможности городских камер позволяют достаточно точно запечатлеть лица людей. Сейчас речь идет о закупке 4-мегапиксельных устройств. Среди более старых, уже установленных камер, есть однопиксельные и двухпиксельные — но различить лицо человека всё равно можно.



При этом Петербурге, как и в России в целом, пока нет полной базы лиц всех жителей. По закону, биометрические данные человека могут быть собраны только с его разрешения, и далеко не все готовы своими данными делиться. Поэтому автоматически установить личность неизвестного в кадре сейчас невозможно.

«Распознавать правонарушителя — это задача сотрудников полиции, которую они выполняют в рамках оперативно-разыскной деятельности. Камеры только фиксируют происходящее», — говорит Борисенко.

Федеральный закон об идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных подписан только в декабре 2022 года. Основа для федеральной единой базы создана, и технически она находится в Москве, отмечает директор ГМЦ. Однако в ней недостаточно самих данных.



Юридическая тонкость привлечения к ответственности возможных нарушителей в том, что точность совпадения данных с кадра и биометрических данных человека крайне редко равна 100%. Это может быть и 70%, и 30%. И нет сложившегося консенсуса: какого процента совпадения достаточно, чтобы признать человека правонарушителем.



В 2022 году «Фонтанка» рассказывала о предложении Следственного комитета улучшить работу системы видеонаблюдения в Петербурге, увеличить количество ее функций, чтобы чаще выявлять нарушителей с ее помощью. Предлагалось использовать камеры, которые могли бы распознать человека по походке или с закрытым лицом. На тот момент с помощью видео удавалось найти лишь единицы нарушителей. За 2023 год, по данным МВД, так выявили 840 действий с признаками преступления и раскрыли 2010 дел.



Автоматическое распознавание и видеофиксация нарушений — это обычная практика, достаточно вспомнить парконы в платной зоне или под запрещающими знаками или комплексы ГАТИ, которые ищут припаркованные на газоне автомобили. Есть и примеры того, как видеокомплексы настраивают на широкий круг нарушений — так работает нейросеть все той же ГАТИ, которая отслеживает проблемы в благоустройстве. Однако на основании ее сигналов постановления о штрафе вообще выписываются автоматически, что чревато неизбежными ошибками. Оспаривать наказание муниципалам приходится в суде.



О расширении использования камер видеонаблюдения (например, чтобы отслеживать переполненные урны) «Фонтанке» ранее говорили и в ГМЦ.

