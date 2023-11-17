Не мог не нарушать. В Петербурге суд принял решение о выезде со двора под знак

Фото: скриншот «Яндекс.Карт» Поделиться Поделиться





Суд в Петербурге подтвердил, что водитель не обязан топать вдоль по мостовой, чтобы выяснить, нет ли в начале улицы запрета на остановку. Увидеть «знаковый» вердикт удалось, когда схлестнулись два транспортных гиганта.



Кировский районный суд на этой неделе принял решение о штрафе за стоянку в неположенном месте, который комитет по транспорту выставил не кому-нибудь, а своим коллегам из Ространснадзора. Дело было 31 июля. Служебная «Тойота» МТУ Ространснадзора по Северо-Западу выезжала из двора дома № 9 по улице Губина — это на участке от Оборонной до Гладкова. Выехала, повернула налево и остановилась, водитель спокойно оставил машину и ушел по своим делам, благо до таких окраин платная парковка еще не добралась. Пока его не было, мимо прокатился паркон, а они по случайным улицам не ездят, здесь запрещена остановка. Вскоре в службу пришел штраф на 3 тысячи, получило его, что характерно, управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности.

В настоящее время административный штраф за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств составляет 3000 рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней. При этом при нарушении стоянки в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» в течение первых 20 дней после получения штрафа его можно оплатить со скидкой 50% — 1500 рублей. Оплатить штраф можно на портале «Госуслуг», в любом банке или приложении банка. Услуги по эвакуации оплачиваются отдельно. За нарушение стоянки в зоне платной парковки 50% скидка на оплату штрафа не предусмотрена.



Ространснадзор обратился с жалобой в комитет по транспорту, попросил признать постановление незаконным, получил отказ и пошел в суд. Его главный аргумент: водитель не мог видеть знак 3.27 «Остановка запрещена», ведь он расположен на пересечении улицы Губина и Оборонной.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт» Поделиться Поделиться





То есть водитель, выехав со двора и отправившись налево, заведомо оставил этот знак за спиной и не догадывался о его существовании. На вопрос, как он вообще оказался посреди улицы, истец отвечает: он выезжал от дома № 10 по Баррикадной, то есть воспользовался сквозной внутриквартальной территорией, сначала — чтобы припарковаться, потом — чтобы выехать.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт» Поделиться Поделиться





Таких выездов на этом участке улицы Губина аж четыре, отметил Ространснадзор в своем заявлении, и на всех них можно попасть в эту ловушку. «Однако согласно позиции комитета по транспорту, водитель транспортного средства обязан был, выехав с дворовой территории и осуществив остановку транспортного средства, убедиться, что на участке дороги, где он остановил транспортное средство, не имеется запрещающих остановку дорожных знаков, — пишет истец. — При этом Правилами дорожного движения не установлена обязанность водителя, покинув транспортное средство, осуществлять движение к началу улицы с целью определения наличия каких-либо запрещающих знаков». (Идти метров 300, если что.)





Отбивая этот довод комтранса, Ространснадзор переходит в атаку и говорит «о необходимости обеспечения надлежащего и корректного информирования участников дорожного движения о наличии ограничений и запретов на определенных участках улично-дорожной сети». И дворы не исключение: ГОСТ Р 52289–2019 говорит, что «в населенных пунктах повторные знаки 3.27 — 3.30 уменьшенного размера по ГОСТ Р 52290 (без табличек 8.2.2 — 8.2.4) для подтверждения введенных ранее ограничений допускается устанавливать за выездами с прилегающих территорий, признаки которых могут неоднозначно распознаваться водителями транспортных средств». И это не то чтобы ноу-хау: знак направления одностороннего движения, например, ставят перед арками и проездами, «что в данном случае свидетельствует о частичном информировании комитетом по транспорту участников дорожного движения о введенной на ул. Губина схеме организации дорожного движения».



Проще говоря, по логике Ространснадзора, комтранс сам не известил водителя. Остальное — необходимые ритуальные напоминания: неустранимые сомнения в виновности лица, которое штрафуют, толкуются в пользу этого лица; юрлицо признается виновным, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил, но оно не приняло всех необходимых мер. Стало быть, надо признать постановление комтранса о штрафе незаконным, как и его отказ удовлетворить жалобу МТУ Ространснадзора.



Как подтвердили «Фонтанке» в службе, суд 14 ноября удовлетворил жалобу. Замглавы МТУ Ространснадзора по СЗФО Андрей Велесевич (в недавнем прошлом, кстати, зампредседателя комитета по транспорту) уточнил, что намерен также поинтересоваться у прокуратуры, какое количество автомобилистов уже попалось на конкретном участке улицы Губина.



«Фонтанка» направила запрос комитету о его позиции. Сами полномочия наказывать водителей за стоянку и остановку под запрещающими знаками чиновники получили от МВД в середине 2021 года. Только за 2022 год эвакуировали более 100 тысяч машин. Зампредседателя комитета Алексей Гончаров, рассказывая об этом «Фонтанке», говорил, что каждую неделю ведет прием граждан. Помимо оправданных жалоб на штраф, подчеркивал он, приходится и просто объяснять определенные вещи. «[Например], срезают «по дворам», выныривают на дорогу и паркуются, — тоже не замечая знака. Именно поэтому сквозной проезд дворов и запрещен», — рассказывал чиновник. В данном случае, судя по решению, парковку и последующий выезд суд не принял за сквозной проезд.



Подробнее о том, как комитет штрафует и эвакуирует нарушителей, можно ли избежать штрафа и как быть, если эвакуатор помял вашу машину, — читайте здесь.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»