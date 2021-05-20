За машиной обращайтесь по 4 адресам. Что изменится со штрафами и эвакуацией неправильно припаркованных авто в Петербурге

По словам чиновников, в комитете создается управление по выявлению административных правонарушений. Его сотрудники будут выявлять транспортные средства, которые нарушают требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Фотофиксация и задержание транспортных средств будут производиться и с проезжей части, и с тротуаров.

Постановление об административном правонарушении будет выноситься в автоматическом и ручном режиме.



Как уточняет комитет, в первом случае автомобили с автоматической фотофиксацией будут курсировать по заранее утвержденным маршрутам, интервал — 15–20 минут. Стационарные камеры фиксируют ситуацию раз в минуту. Затем материалы поступают в государственную информационную систему, где автоматически сформируется постановление, затем оно направляется адресату по почте.

Кроме того, курсируют пешие инспекторы. Если они видят нарушение, то оформляют протокол задержания транспортного средства и вызывают через диспетчерскую службу эвакуатор. Сотрудник службы эвакуации принимает по акту задержанное авто и увозит на штрафстоянку, которая закреплена за районом.

О месте нахождения эвакуированных транспортных средств можно будет узнавать по телефонам СПб ГУП «Центр экономической безопасности»: 680–33–32 и 680–33–33.

Чтобы получить машину, необходимо будет обратиться за разрешением в один из четырех отделов комитета по транспорту:

Центр: 8-я советская улица, д. 31/27;



Юг: проспект Ветеранов, д. 131;



Восток: Синявинская улица, д. 3;



Север: проспект Просвещения, д. 54.

