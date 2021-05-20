За машиной обращайтесь по 4 адресам. Что изменится со штрафами и эвакуацией неправильно припаркованных авто в Петербурге

По словам чиновников, в комитете создается управление по выявлению административных правонарушений. Его сотрудники будут выявлять транспортные средства, которые нарушают требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Фотофиксация и задержание транспортных средств будут производиться и с проезжей части, и с тротуаров.
Постановление об административном правонарушении будет выноситься в автоматическом и ручном режиме.
Как уточняет комитет, в первом случае автомобили с автоматической фотофиксацией будут курсировать по заранее утвержденным маршрутам, интервал — 15–20 минут. Стационарные камеры фиксируют ситуацию раз в минуту. Затем материалы поступают в государственную информационную систему, где автоматически сформируется постановление, затем оно направляется адресату по почте.
Кроме того, курсируют пешие инспекторы. Если они видят нарушение, то оформляют протокол задержания транспортного средства и вызывают через диспетчерскую службу эвакуатор. Сотрудник службы эвакуации принимает по акту задержанное авто и увозит на штрафстоянку, которая закреплена за районом.
О месте нахождения эвакуированных транспортных средств можно будет узнавать по телефонам СПб ГУП «Центр экономической безопасности»: 680–33–32 и 680–33–33.
Чтобы получить машину, необходимо будет обратиться за разрешением в один из четырех отделов комитета по транспорту:
- Центр: 8-я советская улица, д. 31/27;
- Юг: проспект Ветеранов, д. 131;
- Восток: Синявинская улица, д. 3;
- Север: проспект Просвещения, д. 54.
Получить постановление об административном правонарушении по статье 12.16 КоАП гражданин сможет по месту рассмотрения дела — это всегда 8-я Советская, 31/27, — или по почте в личном кабинете на портале госуслуг.
Штраф за нарушение прежний — 3 тысячи рублей, оплатить его надо в течение 60 дней после вступления в силу постановления. В первые 20 дней можно оплатить с 50-процентной скидкой. Стоимость перемещения машины на штрафстоянку — 3 тысячи рублей, оплатить можно в момент ее получения. Перечень автостоянок можно найти здесь.
Ранее стало известно, что комтранс забирает у МВД полномочия по администрированию штрафов за неправильную парковку, отвечать за это в должности зампредседателя будет Алексей Гончаров, перешедший из КРТИ. Для этого комитету придется набрать около 200 инспекторов, поэтому и численность сотрудников растет вчетверо.