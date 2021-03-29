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Смольный начнет выписывать протоколы и эвакуировать за неправильную парковку в Петербурге через три месяца

Протоколы и эвакуация неправильно припаркованных машин в Петербурге перейдут из ведения полиции Смольному

Правительство Петербурга с 29 июня будет администрировать штрафы и эвакуировать припаркованные не по правилам машины.

С 29 июня 2021 года правительству Санкт-Петербурга от полиции передаются полномочия по администрированию штрафов за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также по их эвакуации. Ответственным, как и предполагалось, станет комтранс.

Как сообщили в транспортном блоке Смольного 29 марта, речь идет о нарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ, — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Соответствующее соглашение подписано между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Петербурга.

«Основной целью проводимых мероприятий является повышение уровня соблюдения гражданами правил остановки и стоянки транспортных средств, что, в свою очередь, должно улучшить дорожную ситуацию в городе, упорядочить хаотичную парковку, снизить уровень дорожно-транспортных происшествий, а также помочь коммунальным службам беспрепятственно осуществлять механизированную уборку», — сообщают чиновники.

Ответственным за реализацию новых полномочий станет комитет по транспорту; там создадут новое подразделение, сотрудники которого будут отвечать за составление протоколов и вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях, а также за рассмотрение жалоб, обращений и за администрирование доходов.

«Фонтанка» писала о передаче полномочий от полиции чиновникам. Изначально предполагалось, что это будет КРТИ, однако затем изменилась сама структура транспортного блока Смольного: в комтранс переводят транспортное планирование, организацию движения, а также управление парковками, меняют куратора и соответствующие учреждения — в частности, ГЦУП. Из-за этого и численность сотрудников комитета растет вчетверо — в первую очередь, как раз за счет новых инспекторов. Как рассказал «Фонтанке» руководитель ГЦУП Дмитрий Ваньчков, центр берет на себя выявление нарушителей с помощью экипажей, оснащенных средствами видеофиксации. На первом этапе должно появиться 24 автомобиля.

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Комментарии (14)

Alex3nev
Давно пора. Беспредел с автомобилями полный. Стоят двумя рядами, все газоны изъезжены.
Kot Piter
Они приняли, в третьем чтении, закон о штрафах за парковку на газонах (дорожках, помойках, площадках)?!!
***_555
Также успешно, как организовали перехватывающие парковки?
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