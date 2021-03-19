«По-человечески не можем, можем по закону». О парковках

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— Дмитрий Юрьевич, вы пришли на должность в прошлом году и не застали тех нескольких лет, когда над платной парковкой в Петербурге только смеялись из-за невозможности штрафовать нарушителей. Но с цифрами-то вы точно знакомы. Как за этот год изменились показатели по оплате и по собираемости штрафов?

— Количество автомобилистов, которые не платят и которым выставляют штрафы, сократилось вдвое: 14 тысяч в феврале 2020-го, 7,5 тысячи — в феврале 2021-го. А количество оплат увеличилось в 5–6 раз: за год платной зоной воспользовались порядка 3 млн человек, каждый день сюда приезжает около 8 тысяч человек. Почему так получается: стало больше парковочных мест, так как часть тех, кто раньше оставлял машину и не платил, теперь решили не пользоваться пилотной зоной. Но по-прежнему порядка 300 человек в сутки нарушают, хотя знают, что им точно придет штраф.

— Когда Смольному пеняли на то, что он все никак не соберется взимать штрафы, он повторял одно и то же: это не коммерческий проект, а социальный, направленный на снижение автомобилизации в центре города. И, мол, этой цели он добивается. И все же, можно ли говорить, что в деньгах за год тоже многократный рост? — Рост безусловный, но прямой пропорции здесь нет. Объясняю почему. Парковочное место работает с 8 утра до 8 вечера, занято в среднем 60% времени. Но кто его занимает? 15% — это те, кто непосредственно оплачивают парковочную сессию, выходят и перечисляют 60 рублей за час. Около 30% — это местные жители, у которых льготное разрешение за 1800 рублей в год. 20% — это те, кто стоят меньше 15 минут: приехал, разгрузился, уехал. Остальное — места для инвалидов, многодетных семей, имеющих разрешение (порядка 10 тысяч вне зависимости от места регистрации), машин спецслужб — и, собственно, штрафы. Справка: С начала администрирования зоны платной парковки автомобилистами совершено порядка 900 тысяч транзакций на сумму 81 млн рублей. В бюджет города поступило 90 млн рублей, здесь учитывается и оформление парковочных разрешений жителя (4 млн рублей), и абонементы (5 млн рублей).

За год администрирования КРТИ выставлено 129 тысяч административных штрафов на сумму 372 млн рублей. Эта сумма рассчитана с учетом отмененных постановлений. Из них оплачено 52 913 на сумму 158,7 млн рублей. Большинство нарушений зафиксировано на ул. Маяковского (более 18 тысяч), ул. Жуковского (14 тысяч), Литейном пр. и ул. Восстания (более 10 тысяч). Эти улицы имеют наибольшее количество точек притяжения.

— То есть мы не можем утверждать, что парковка сейчас вышла на самоокупаемость? — Нет, почему же: ее обслуживание дешевле, чем та сумма, которую она приносит в бюджет в виде оплаты и штрафов. Но мы сейчас говорим только о пилотной зоне, любые расчеты не совсем показательны, пока у нас только 3 тысячи мест. У людей все еще остаются возможности оставить машину во дворе, на соседней с платной парковкой улице, поставить с нарушением — под знак или у светофора, например. По мере того как эта бесплатная альтернатива будет сокращаться параллельно с увеличением зоны, соотношение нарушителей и пользователей будет меняться. Так же, как и само число автомобилистов в центре, кто-то вполне может принять решение пересесть на общественный транспорт. И уж точно уйдут те, кто использовал зону платной парковки для хранения машины: уехал на курорт, бросил ее на 30 дней.

Справка: Платная парковка на улице Рубинштейна заработала 7 декабря 2020 года. С этой даты автомобилисты здесь совершили порядка 15 тысяч транзакций на сумму 1,4 млн рублей. Всего в бюджет города поступило 2,2 млн рублей, здесь учитывается оформление парковочных разрешений жителя (127,8 тыс. рублей) и абонементы (108 тыс. рублей). За этот период КРТИ выставлено 6056 административных штрафов на сумму 18,2 млн рублей. Из них оплачено 1800 на сумму 5,4 млн рублей.

— С новым возможностями мы получили и новые конфликты. Были недоразумения с продлением разрешений, с оформлением машин для инвалидов. «Фонтанка» писала о том, как люди умудрялись «настоять» себе штрафов на сотни тысяч рублей, так как каждый новый день на них выписывали новое постановление. Ваша позиция не поменялась: оставить машину на несколько суток — это не одно нарушение, а много? — Она не только у нас не поменялась, она у законодателя не поменялась. Парковка работает с 8 до 20 часов, дальше становится бесплатной. Поэтому, конечно, если ты каждый день стоишь на том же месте, ты каждый раз нарушаешь заново.

— Штрафы приблизили нас в чем-то к Москве — появились закрытые и снятые с автомобилей номера. Вы по-прежнему бессильны против такого? — Мы передаем эту информацию в ГИБДД, в рабочем порядке: условно, на улице Чехова стоит неопознанная машина. Дальше — не наша компетенция. В Москве такие автомобили эвакуируют через антитеррористическую комиссию. Насколько я знаю, готовятся изменения в КоАП, чтобы нечитаемые знаки в зоне платной парковки сами по себе являлись основанием для эвакуации. Нам, не поверите, погода помогает: бывает, залепил номер, ветер подул, дождик прошел — и листик отвалился. И вместо 60 рублей экономии — 3 тысячи штрафа. — Ваши сотрудники сами убрать не могут? — Нет, в должностных инструкциях такого нет, закон нам этого не предписывает. Как и многого другого. К нам часто обращаются жители: мы не знали, мы уезжали, мы забыли, отнеситесь по-человечески. Вы поймите, мы не можем, — мы инструмент закона. — Хороший заголовок: «по-человечески не можем, можем только по закону»…

— Хороший, но не совсем верный. Постановление о привлечении к административной ответственности — это не приговор, его можно обжаловать через суды или КРТИ. Комитет их рассматривает в индивидуальном порядке, и из 8900 поступивших жалоб отменены почти 5000 постановлений. По разным причинам; отнюдь не всегда из-за ошибок, зачастую — из-за малозначительности нарушения. Вы приехали, поставили машину, а когда платили, набрали не ту цифру, указывая номер. И камера вас увидела и заклеймила как нарушителя. То есть оплата прошла, но от другого лица; в этом случае можно отменить постановление, но сделать это может только должностное лицо, а не информационная система. То же самое, если вы доказали, что передавали свою машину в пользование другому человеку. — Сколько у вас сейчас автомобилей, которые вылавливают нарушителей? — Их восемь, они проезжают по одному маршруту с интервалом 15 минут и фиксируют номера стоящих машин. Дальше система сверяет эти данные с базами, исключает оплаченные, льготные и т. п., а по остальным запрашивается информация в ГИБДД, чтобы выписать постановление. В целом этого хватает, но, конечно, пробки в центре не всегда позволяют выдержать этот интервал.