Техническая ошибка в компьютерной системе для клиентов платной стоянки в центре Петербурга позволила Смольному одновременно собирать деньги за годовой абонемент и выставлять штрафы.

Дойные парковки. Чиновники знают, как содрать 200 тысяч за уже оплаченные машино-места

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Горшочек комитета по развитию транспортной инфраструктуры наварил семье Дьяконовых 68 протоколов по 3000 рублей каждый и останавливаться не планирует. Петербуржцев обвиняют в халявной эксплуатации пилотной зоны парковки. Недоумение семьи подкреплено чеками за ежегодную, с 2015-го, оплату машино-мест.

Дьяконовых в записные штрафники отнесла автоматическая система фиксации правонарушений. С марта автомобили Владимира и его жены попадали в обзор камер «Дозор-М», установленных на парконах. Считанные номера и фотографии машин бесперебойно перетекали в протоколы. Так супруги оказались среди сотен петербуржцев, которым выставили непомерные счета-штрафы.



Тонкость проблемы Дьяконовых кроется в том, что они - собственники квартиры в зоне платной парковки, и имеют право на льготные парковочные разрешения. В 2015 году пара купила два разрешения, оформленные на три года вперед. В 2017-м в личном кабинете Дьяконовых появилась новая запись, из которой следовало, что действие абонемента продлено до октября 2020-го.

«Формулировка «Оплаченные без заявления парковочные разрешения жителя» не несла для нас никакой критичной информации, так как и в 2015 году при оформлении первичного абонемента по заявлению фигурировала точно такая же запись в истории платежей», - вспоминает Дьяконов.

Супруги продолжали выплачивать ежегодный взнос 1800 рублей за каждую машину. С пандемией пришла самоизоляция. Машины были оставлены у дома и почти не использовались.

«Ну разве что тещу в больницу свозить и до магазина доехать», - говорит Владимир.

Когда повалились штрафы, Дьяконов изучил личный кабинет, инструкцию и самые частые вопросы-ответы на сайте «Парковки Санкт-Петербурга». Просветление к нему не пришло.



Обращение в комитет развитию транспортной инфраструктуры посеяло во Владимире сомнение в собственной полноценности. Оказалось, что на записи в личном кабинете можно не обращать внимания, а единственный способ не остаться в дураках - это персонально следить за сроком действия парковочного разрешения и обращаться каждый раз с заявлением о выдаче нового абонемента. Никто предупреждать пользователей не собирался. В Положении о парковочном разрешении нет пункта, обязывающего центр управления парковками уведомлять клиентов о прекращении действия парковочного разрешения, а годовая плата не является основанием для автоматического продления срока действия такого разрешения, ответил заявителю председатель КРТИ Андрей Левакин.

Дьяконовы предложили чиновникам мировую - дескать, спасибо за такой печальный опыт, но аннулируйте штрафы, оформите парковочное разрешение за выплаченные деньги и повернитесь слегка к народу, внедрив функцию автоматического продления абонемента или уведомляйте клиентов об окончании сроков действия.



В Смольном предложили свой вариант проблемы: Дьяконовым возвращают ежегодные взносы на две машины в размере 7200 рублей, они оплачивают все штрафы (200 тысяч рублей на данный момент), а Центр управления парковками признает техническую ошибку (отсутствие функции уведомления) и исправится.

Статус злостных нарушителей Дьяконовых не устраивает, да и сумма штрафов непомерна. Диалог с чиновниками зашел в тупик. Семья написала в прокуратуру, которая заинтересовалась еще одной уловкой КРТИ - выставлять штрафы за каждый день, независимо от того, покидала машина парковку или нет.

Как сообщили «Фонтанки» в надзорном ведомстве, считать правонарушение длящимся следует независимо от длительности стоянки, и окончание суток не означает «обнуление» сроков. Ответ Дьяконовым готовится.

Позиция прокуратуры может иметь для КРТИ далеко идущие последствия. «Фонтанка» писала, что чиновники начисляют гигантские штрафы автовладельцам, считая нарушение оконченным в конце каждого дня, а с утра начинают заново охоту за машиной, которая с места не сдвигалась. И ведь нельзя сказать, что над КРТИ давлеет задание собрать за год 85 миллионов рублей с платных парковок. По состоянию на начало июля, комитет уже выставил штрафов на 114 миллионов рублей. Правда, активность горожан, заваливающих суды жалобами на чиновников, сеет сомнения в выполнении финансового плана.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»