После пятилетнего простоя заработала штраф-машина в пилотной парковочной зоне. Некоторым петербуржцам набежало по 100 тысяч рублей и более.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В день чиновники составляют по 330 постановлений за неоплаченную парковку в центре. Горожане протестуют против такой активности и ищут недостатки в системе наказаний. Петербургский продюсер в конце мая 2020 года получила от Смольного пачку постановлений. Их них следовало, что в первых числах апреля женщина оставила свой Mini Cooper в зоне платной парковки на улице Маяковского, и так 16 раз. По каждому постановлению продюсеру выписали штраф 3000 рублей.

Продюсер обжаловала в Куйбышевский районный суд все постановления. По ее словам, Mini Cooper находился в аренде, доказательством чему являются договор и акт приема-передачи.



«Я фактически была лишена возможности управлять автомобилем, считаю штрафы незаконными. Они должны быть отменены с привлечением лица, фактически совершившего правонарушения», — считает женщина.

Фото: «Фонтанка.ру»

Вал претензий на парковочные штрафы пошел с конца мая, уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По данным ГАС «Правосудие», к 7 июля райсуды приняли более 600 жалоб от автовладельцев и юридических лиц. Кроме продюсера, «Фонтанка» нашла и других горожан, на которых выписаны десятки, по их мнению, незаконных постановлений. Заявитель с фамилией Аминев держит лидерство. В Дзержинском суде он оспаривает сразу 39 штрафов на 117 тысяч рублей.

Еще 1388 жалоб на постановления поступили непосредственно в КРТИ, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Итого — около 2000 оспоренных штрафов. Есть положительные (для не перестроившихся на оплату автовладельцев) прецеденты. 30 июня Дзержинский суд отменил штраф петербуржцу Алехину за отсутствием состава правонарушения.

За парковки штрафуют с 12 марта, когда вступили в силу поправки в КоАП, позволяющие чиновникам делать запрос в УГИБДД о владельце транспортного средства. По предоставленным «Фонтанке» данным Городского центра управления парковками, за четыре месяца выставлены 38 тысяч административных штрафов на 114 миллионов рублей. В среднем это 330 постановлений в день. На данный момент оплачено менее 20 % штрафов — 6957. Доля оспоренных — более 5 %, но эта цифра наверняка будет расти, так как не все постановления дошли до адресатов. Их посылают почтой.



Неоплата парковки попадает под статью 37–2 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях. Штраф 3000 рублей — универсальное наказание независимо от времени пользования платной стоянкой.

Фото: «Фонтанка.ру»

Фиксация правонарушений доведена до автоматизма: по улицам пилотной зоны курсируют парконы с видеокомплексами «Дозор-М». В их задачу входит двойное считывание госномеров в интервале, превышающем 15 минут. Это условно бесплатное время, которое дается автовладельцу для оплаты парковки.

Постановления уполномочены составлять должностные лица комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). За основу берутся фотографии «Дозоров-М». Госномера сверяются с двумя базами данных — оплаченных мест и выданных парковочных разрешений. Если номер в реестрах отсутствует, на него отправляется запрос в УГИБДД, откуда приходит ответ с указанием марки транспортного средства, свидетельства о регистрации и ФИО собственника с адресом его проживания. Этих сведений достаточно, чтобы выписать штраф. Многие автовладельцы пытаются оспорить штрафы по процессуальным основаниям, выяснила «Фонтанка». В типовую форму постановления КРТИ не заносится точный адрес места правонарушения. Указываются координаты точки, в которой присутствовал паркон в момент срабатывания «Дозора-М», и примерное описание. Например — «автомобильная дорога общего пользования по адресу: Санкт-Петербург, улица Маяковского, от Невского проспекта до Кирочной улицы». Это не может быть признано фактическим местом правонарушения, считает автоюрист Михаил Лопунов.

«Допустим, в моей практике бывали прекращенные дела, когда в протоколах указывался неверный корпус дома или же инспектор указывал нечетный номер дома, а правонарушение совершалось по четной стороне улицы, — сказал специалист. — Но я не думаю, что кто-то из судей создаст прецедент и отменит постановление КРТИ на этом основании». В ответе «Фонтанке» объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга не совсем разделяет пессимизм автоюриста: «Подтверждаем, что по координатам не всегда возможно установить фактическое место правонарушения, а отсутствие номера дома, кроме того, создает сложности для определения подсудности — если речь идет об улице, по которой граничат районы города». По нормам КоАП, собственник освобождается от ответственности, если будет установлено, что в момент фиксации правонарушения транспортное средство находилось в пользовании другого лица. В этом случае суды прекращают производство по делу и возвращают материалы должностным лицам, которые должны искать истинного нарушителя, говорит член Общественной палаты России Александр Холодов.

«Самая распространенная ситуация — супруги, вписанные в полис ОСАГО. Суд аннулирует штраф в отношении, допустим, мужа, и комитету нужно составлять постановление на жену. Как правило, эта процедура длится дольше двухмесячного срока давности», — добавляет Холодов. По его мнению, множественные штрафы на одного автовладельца могут вызывать повышенное недовольство: «На мой взгляд, припаркованная на одном месте машина — это длящееся правонарушение, независимо от количества часов и суток. Но суды могут думать по-другому». Исполняющий обязанности Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков сообщил «Фонтанке», что госномера автоматически фиксируют с 8 утра до 8 вечера. «В обработку берутся 2 фотофиксации, совершенные с интервалом не менее 15 минут на одном и том же парковочном месте. Сверка осуществляется по координатам, — говорит он. — За размещение одного транспортного средства на одном парковочном месте в течение одного дня без оплаты парковки будет выписан один штраф вне зависимости от того, сколько фотофиксаций совершено. Если транспортное средство перемещалось по зоне платной парковки и стояло на разных парковочных местах без оплаты более 15 минут, штраф будет выставлен за каждое такое нарушение».

Из слов функционера следует, что Смольный считает правонарушение длящимся только в пределах одного дня. Пилотная зона платной парковки в течение пяти лет представляла собой памятник административному рассинхрону. Открыли ее в 2015 году, однако вплоть до марта 2020-го у Смольного не было возможности выписывать штрафы неплательщикам — так как МВД отказывалось передавать их личные данные. Время от времени чиновники изобретали новый механизм — например, с привлечением службы приставов, — и обещали, что вот-вот взмахнут карающим мечом КоАП. Но ничего не менялось, машины продолжали парковать бесплатно, за исключением самых социально ответственных. В 2019 году в бюджет даже не стали закладывать средства на сопровождение информационной системы.

Параллельно в Госдуме ни шатко ни валко принимались поправки в КоАП, которые должны были регламентировать информационный обмен между полицией и чиновниками. В последние месяцы Смольный торил и обходную дорогу — а именно прямое соглашение с МВД. В итоге первыми до финиша доехали все-таки поправки. С 12 марта КРТИ получил возможность выписывать штрафы, после чего оплата резко выросла.

Александр Ермаков, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»