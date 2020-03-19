Смольный планирует собрать с платных парковок 85 млн рублей за год. 1000 человек уже почти оштрафовали, любителям бесплатного осталась аморальная лазейка

автор фото Михаил Грачёв / «Фонтанка.ру»

За первые 18 дней марта доход от ожившей зоны платных парковок составил около 3 млн рублей, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного (КРТИ). В эту же сумму входят деньги и за оформление парковочных разрешений. Как рассказал зампред комитета Алексей Гончаров, с того момента, как чиновники получили возможность штрафовать нарушителей, собираемость увеличилась вдвое. За весь прошлый год Смольный получил от парковок 30 млн рублей, а в этом году уже 9 млн.

Администрирование штрафов за нарушение правил платной парковки началось в Петербурге 12 марта. Это стало возможным, поскольку президент РФ Владимир Путин своей подписью устранил петербургскую парковочную коллизию — вступили в силу поправки в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), — теперь в региональное УГИБДД будут направлены первые определения об истребовании персональных данных автовладельцев для привлечения их к административной ответственности за нарушение правил платной зоны парковки.



Как рассказал Гончаров, сам процесс штрафования выглядит так: паркон (спец автомобиль) фиксирует номера всех стоящих в зоне машин и отправляет данные в систему. В ней уже содержатся сведения о тех, кто, где и когда именно оплатил парковку. Если данных об оплате нет, то в КРТИ готовят определение об истребовании информации, которое направляется в ГИБДД. Инспекция предоставляет персональные данные, и Смольный отправляет информацию о штрафе нарушителю по почте России. На данный момент чиновники получили данные уже 1000 человек и готовятся отправить им постановление об административных нарушениях. Штраф — 3000 рублей.

Впрочем, и без оштрафованных статистика уже пошла вверх. Если 18 марта 2019 года платные парковки принесли в казну 94 тысячи рублей, то ровно год спустя эта цифра составила 175 тысяч рублей. Бдят за правопорядком на стоянках пока что лишь 3 паркона (спецмашины), однако, по словам Алексея Гончарова, их количество увеличится.



Один из способов заплатить за стоянку — воспользоваться паркоматом. Как рассказал зампред КРТИ, из 100 установленных сейчас в городе исправно работают 97. И тут же для телекамер продемонстрировал, как с их помощью заплатить за парковку. Корреспондент «Фонтанки» предложил чиновнику заплатить за его автомобиль, потому что 15 бесплатных минут, которые есть у каждого, уже истекали. Гончаров пожал плечами и согласился.



Стоит отметить, что воспользоваться паркоматом у чиновника получилось не с первого раза, но все же он довольно быстро разобрался в том, что сделал не так — забыл для начала нажать кнопку «1». Когда сориентировался, то без проблем оплатил парковку.



Кроме того, заплатить можно SMS-сообщением на номер 2722, либо через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», либо через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга (www.parking.spb.ru).

Не платить за парковку может автомобилист со значком «инвалид». В этом случае «паркон» не зафиксирует нарушителя. Однако если за незаконным использованием значка поймает инспекция, то для физического лица штраф составит 5000 рублей. Для юридического лица — 500 тысяч рублей. Едва ли найдется много настолько жадных и аморальных людей, которые прибегнут к методу с наклейкой. Особенно если учитывать простоту процедуры оплаты и тарифы — 30 рублей за час стоянки мотоцикла, 60 рублей — легковушки, и 120 — грузовика, абонементы — на месяц (6, 12 и 24 тысячи в месяц), и простоту оплаты. К тому же есть еще и бесплатное «окошечко» с 8 вечера до 8 утра.

Отметим, что пандемия коронавируса в мире на парковочные цены не повлияла и, вероятно, не повлияет. «Наш брифинг посвящен другой теме», — сообщил Гончаров, когда корреспондент «Фонтанки» попытался выяснить, не собираются ли власти из-за ситуации с Covid-2019 менять стоимость парковки для того, чтобы, к примеру, побудить горожан вовсе сидеть дома.

