Как Смольный заставит платить за парковку в центре Петербурга

Спустя 5 лет бессилия городские власти получили возможность полностью реализовать давнюю мечту — брать деньги за парковку в центре Петербурга, да так, чтоб платили все. С 12 марта вступят в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, практический смысл которых сводится к возможности получать у МВД персональные данные нарушителей правил платного паркинга и штрафовать их. Но претензии можно выставить и тем, кто не заплатил еще в январе.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

На первых порах бороться с «зайцами» на платной парковке будут 3 пеших контролера и сотрудники в 2 автомобилях парковочной инспекции, — говорят в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Работать они будут с 8 утра и до 20 часов — потому что остальное время парковка там бесплатная.

На данный момент «поле боя» — это уже давно обреченные адреса на 27 центральных улицах. Все они умещаются в границах набережной Фонтанки, улиц Пестеля и Кирочной, Лиговского и Невского проспектов. За отведенные там 2,8 тысячи машиномест и возможность не платить когда-то давно бились и местные жители, и работники офисов. Все они проиграли. Теперь последние платят по 30 рублей за час стоянки мотоцикла, 60 рублей — легковушки, и 120 — грузовика, абонементы — на месяц (6, 12 и 24 тысячи в месяц), а первые покупают (со справками) «льготные» — в год за 1800 рублей. За этой зоной парковки присматривают 3 пеших контролера и 2 «паркона» (машины парковочной инспекции), снабженные «аппаратно-программными комплексами». Они прочесывают местность, фиксируя на камеру каждый припаркованный там автомобиль.



Как говорят в ГЦУП, оборудование контролеров защищено от манипуляций со стороны человека, регулярно проходит проверку на точность фиксации. Контролер с аппаратурой делает снимок в двух ракурсах: крупно госномер и общим планом на парковочном месте. Фотографии со временем и местоположением отсылают в государственную информационную систему «Единое городское парковочное пространство». В ней уже должны содержаться сведения о тех, кто, где и когда именно оплатил парковку.



«В обработку берутся 2 фотофиксации, совершенные с интервалом не менее 15 минут, которые изначально даются автомобилисту для того, чтобы оплатить или покинуть парковку. Сверка госномера ТС с реестром парковочных разрешений и с информацией о почасовых платежах за парковку происходит в автоматическом режиме», — говорят в ГЦУП. Если на момент поступления второй серии фото в системе нет данных об оплате, то «заяц» получает штраф в размере 3000 тысяч рублей. Срок давности наказания — 2 месяца (что в теории означает: если с 12 марта появится доступ к персональным данным автовладельцев, будет возможность наказать и «январских» нарушителей).

Заплатить за место можно на стоянке через паркомат, с помощью СМС-сообщения или же через личный кабинет на официальном сайте https://parking.spb.ru/ru/ парковочного пространства Санкт-Петербурга. Можно попробовать воспользоваться мобильным приложением «Парковки Санкт-Петербурга», которое появилось еще 5 лет назад и обновлялось вплоть до 2018 года.

Если нынешние силы ГЦУП не будут справляться с контролем, им на помощь отправят подкрепление. В учреждении пообещали проанализировать динамику нарушений, чтобы определить оптимальное количество контролеров, пеших и на автомобилях, которое необходимо для фотофиксации.



С возможностью штрафовать нарушителей у городских властей появляется причина воплотить в реальность наполеоновский план.



Предлагаемая схема расширения зоны платной парковки Фото: Комплексная схема организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга/ООО «Строй Инвест Проект»

В утвержденной в конце 2019 года комплексной схеме организации дорожного движения говорится, что зону платной парковки нужно и будут расширять. Существующая в рамках первого этапа (2019–2023 гг.) прирастет новой территорией, ограниченной Большой Невой, Невским проспектом, набережной Фонтанки и границей Адмиралтейского района. Вторым этапом (2024–2028) — дадут платные места в зоне от Невского и набережной Фонтанки до границы с Адмиралтейским и набережной Обводного канала. Третьим (2029–2036) — оснастят паркоматами территорию между Большой Невой, набережной Ново-Адмиралтейского канала, набережной Мойки, набережной Пряжки, Лоцманской улицей, набережной Фонтанки и границей Центрального района. И потом, без конкретного срока, предполагается организация платной парковки в Василеостровском, Петроградском и западной части Адмиралтейского.

В прошлом году этой темы касался экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, пообещавший увеличение зоны платной парковки на 13 тысяч мест, однако денег в бюджете-2020 на это не предусмотрено.

