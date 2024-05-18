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    Пожар в Красносельском районе локализован. Обошлось без жертв

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    Пожарным удалось справиться с огнем в Красносельском районе Петербурга. Как сообщает 17 мая пресс-служба МЧС, в 23:30 пожар локализован, сведения о пострадавших не поступали.

    Сообщения о возгорании по адресу Сергиево, ул. Трудовая, д. 3. поступили 17 мая около 22:00. Очевидцы делились фото и видео бушевавшего пламени, причем кадры были сделаны как совсем рядом, так и с другого берега Финского залива.

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    По уточненной информации, пожар случился в частном 1–2-этажном доме. Огонь охватил около 200 кв. метров. По словам читателей «Фонтанки», в здании работал хостел или общежитие.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Пожар тушат 4 единицы техники и 18 человек личного состава МЧС.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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