Пожар в Красносельском районе локализован. Обошлось без жертв

Пожарным удалось справиться с огнем в Красносельском районе Петербурга. Как сообщает 17 мая пресс-служба МЧС, в 23:30 пожар локализован, сведения о пострадавших не поступали.



Сообщения о возгорании по адресу Сергиево, ул. Трудовая, д. 3. поступили 17 мая около 22:00. Очевидцы делились фото и видео бушевавшего пламени, причем кадры были сделаны как совсем рядом, так и с другого берега Финского залива.