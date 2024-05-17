Серьезный пожар тушат в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга вечером 17 мая произошел пожар. Очевидцы заметили дым около 22:00 в районе железнодорожной станции Сергиево. По предварительным данным, загорелось малоэтажное здание на пересечении Трудовой и Интернациональной улиц.



Читатели «Фонтанки» делятся фото и видео, причем кадры сделаны как совсем рядом, так и с другого берега Финского залива.