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    Серьезный пожар тушат в Красносельском районе Петербурга

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    В Красносельском районе Петербурга вечером 17 мая произошел пожар. Очевидцы заметили дым около 22:00 в районе железнодорожной станции Сергиево. По предварительным данным, загорелось малоэтажное здание на пересечении Трудовой и Интернациональной улиц.

    Читатели «Фонтанки» делятся фото и видео, причем кадры сделаны как совсем рядом, так и с другого берега Финского залива.

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    Как сообщают в МЧС, в 22:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Сергиево, улица Интернациональная, д. 43.

    «В частном двухэтажном доме размером 15 х 20 метров с пристроенным гаражом размером 10 х 20 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сказано в сообщении.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Густой черный дым виден практически из всех районов Петербурга.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе Красносельского района сообщили, что не располагают информацией о ЧП.

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    Сейчас на месте работают три единицы техники и 15 спасателей.

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