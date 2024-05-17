Серьезный пожар тушат в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга вечером 17 мая произошел пожар. Очевидцы заметили дым около 22:00 в районе железнодорожной станции Сергиево. По предварительным данным, загорелось малоэтажное здание на пересечении Трудовой и Интернациональной улиц.
Читатели «Фонтанки» делятся фото и видео, причем кадры сделаны как совсем рядом, так и с другого берега Финского залива.
Как сообщают в МЧС, в 22:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Сергиево, улица
«В частном двухэтажном доме размером
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
Густой черный дым виден практически из всех районов Петербурга.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе Красносельского района сообщили, что не располагают информацией о ЧП.
Сейчас на месте работают три единицы техники и 15 спасателей.