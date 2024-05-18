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    Не только посадка деревьев и уборка мусора. Как в Петербурге провели общегородской субботник

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    В Петербурге 18 мая прошел День благоустройства — все желающие вышли на субботник, чтобы убрать мусор и сдать его в переработку, посадить деревья и цветы. В первую очередь взяли в руки перчатки и лопаты сотрудники бюджетных учреждений.

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    Все события общегородского «Доброго субботника» заранее анонсировали на специальной карте. Это не только уборка мусора и озеленение, но и акции по сбору корма для бездомных животных, обмену книгами и растениями, конкурсы, мастер-классы, викторины — многое зависело от энтузиазма организаторов на местах.

    Так, в Никольском саду отдел молодежной политики Адмиралтейского района организовал уборку сада, интерактивные игры и чаепитие. Рядом с Троицким собором почистили сквер вокруг Колонны Славы. А в парке Авиаторов муниципалитет «Новоизмайловское» организовал утреннюю зарядку, экостанции в шатрах, где можно было узнать больше о раздельном сборе мусора и заботе о птицах, провел акцию «Вода России» и высадку деревьев.

    В двух районах Петербурга, Кронштадтском и Петродворцовом, основная часть событий «Доброго субботника» прошла 4 мая.

    Сегодня в Кронштадте отмечают 320-летие города и День Балтийского флота. Губернатор Александр Беглов принял участие в этом празднике. Беглов вручил памятные знаки военным врачам и посадил дерево на Якорной площади Кронштадта.

    В этом году общегородской субботник дважды переносили: сначала с 20 на 27 апреля, а потом на 18 мая. Правительство Петербурга объяснило перенос неподходящими погодными условиями.

    День благоустройства — символическое завершение месячника благоустройства, во время которого городское правительство готовило город к лету: рабочие высаживали цветы, чистили дороги и тротуары, мыли и подкрашивали детские площадки. В завершающий день были организованы не только субботники с участием горожан, но и профессиональные работы по благоустройству: специалисты мыли фасады, ремонтировали инвентарь на уличных площадках, двери, ограждения, водосточные трубы, оформляли цветники.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как петербуржцев продолжает удивлять гидропосев газонов и неудачное благоустройство в Муринском парке.

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