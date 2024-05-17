    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-в

    768мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.92eur98.9

    «Распылили зеленую резиновую жижу». На набережной Лапки восстанавливают газон, но технологии вызвали вопросы у жителей

    572
    обсудить

    В Красногвардейском районе на набережной реки Лапки восстанавливают газон. Специалисты используют особую технологию озеленения — гидропосев. Казалось бы, что здесь может быть плохого? В редакцию обратились взволнованные местные жители.

    «Улица Коммуны, 39. Благоустройство набережной реки. На большом количестве участков вместо газона прямо на землю распылили резиновую жижу», — пишут в недоумении читатели.

    Фото: читательница «Фонтанки» Александра
    ПоделитьсяПоделиться


    Однако, на самом деле, ничего страшного в этом нет. В пресс-службе Красногвардейского района «Фонтанке» объяснили, что происходит на самом деле.

    «Работы пройдут преимущественно на участках, где зелень не смогла пережить морозы или была вытоптана жителями. Специалисты засеют таким способом более 6 000 м2 территории», — сообщили в Красногвардейском районе.

    Во время распыления семян, помимо удобрений, используется безвредный зелёный краситель. Он совершенно не токсичный и не несет никакой угрозы для горожан. Гидропосев часто используется на больших территориях — парки, скверы и берега водоемов.

    В пресс-службе Красногвардейского района «Фонтанку» заверили, что уже через неделю местные жители будут наслаждаться зеленым газоном и «все будут довольны».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на озеленение Петербурга в 2024 году выделили больше пяти миллиардов рублей.

    Фото: читательница «Фонтанки» Александра

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГидропосевОзеленениеНабережная реки лапки
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close