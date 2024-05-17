«Распылили зеленую резиновую жижу». На набережной Лапки восстанавливают газон, но технологии вызвали вопросы у жителей

В Красногвардейском районе на набережной реки Лапки восстанавливают газон. Специалисты используют особую технологию озеленения — гидропосев. Казалось бы, что здесь может быть плохого? В редакцию обратились взволнованные местные жители. «Улица Коммуны, 39. Благоустройство набережной реки. На большом количестве участков вместо газона прямо на землю распылили резиновую жижу», — пишут в недоумении читатели.



Однако, на самом деле, ничего страшного в этом нет. В пресс-службе Красногвардейского района «Фонтанке» объяснили, что происходит на самом деле.



«Работы пройдут преимущественно на участках, где зелень не смогла пережить морозы или была вытоптана жителями. Специалисты засеют таким способом более 6 000 м2 территории», — сообщили в Красногвардейском районе.



Во время распыления семян, помимо удобрений, используется безвредный зелёный краситель. Он совершенно не токсичный и не несет никакой угрозы для горожан. Гидропосев часто используется на больших территориях — парки, скверы и берега водоемов.



В пресс-службе Красногвардейского района «Фонтанку» заверили, что уже через неделю местные жители будут наслаждаться зеленым газоном и «все будут довольны».

