Почему реалиями Муринского парка остается разруха — а не дождевой сад и «комфортная городская среда»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обещанные яблони, груши, дождевой сад и экосистема с естественными дорожками остаются мечтой жителей Калининского района. Пока в Муринском парке появились девять километров неровной плитки и масштабный недострой. «Фонтанка» разобралась: почему так произошло и когда фантазия станет явью.



Прошлой осенью петербуржцам обещали к началу 2024 года организовать современное экопространство на территории Муринского парка от Гражданского до Светлановского проспекта. Однако задумка воплощена лишь частично. Вокруг новых конструкций лежат высохшие рулоны газона и мешки. Рядом с детскими горками — яма, в которой скапливается вода. Вокруг разрытая земля и ржавые ограждения. А на очереди по соседству — уже новый проект, военно-патриотического пространства.



«Смотреть на это сейчас больно»

«Слов не хватает, чтобы передать эмоции от проведённого благоустройства Муринского парка. Очень впечатляет! В самый раз к началу летнего сезона, самое то! Времени с осени, конечно же, не хватило... Деньги, видать, тоже закончились, не успев начаться...» — поделилась с «Фонтанкой» местная жительница Наталья.



Женщина прислала фотографии разрытых газонов, груды новых несобранных скамеек, повалившихся ржавых ограждений и небольшого озера рядом с детскими горками. Еще в начале апреля в Сети появилось видео, как дети плавают по этой луже на плоту — тогда районная администрация сообщила, что откачала оттуда воду. Однако она скапливается вновь.

Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





читательница «Фонтанки»

Фотокорреспондент «Фонтанки» застать мини-озеро не успел: судя по всему, его вновь осушили. Обращает на себя внимание, что заметная часть новых архитектурных форм, скамеек и урн в парке установлена. Однако пешеходная плитка и правда идет волнами, рядом складированы груды так и не уложенной. Рулоны газона превратились в сено. Всюду остатки стройматериалов. Кое-где у Муринского ручья установлены металлические стрекозы, которые угрожающе покачиваются от прикосновения. Среди всего этого бегают подростки и гуляют взрослые.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Благоустройство этого пространства проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на него было выделено 260 миллионов рублей.

«Мы сами ждем — не дождемся, когда благоустройство будет завершено. Сегодня мы встречались с жителями, активистами и обсуждали планы по завершению. Действительно смотреть на это всё сейчас больно. Мы объясняем людям почему это произошло и проводим конкурс на выбор нового подрядчика. В этом году парк приведем в порядок», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Калининского района.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Какими были мечты и планы

Муринский парк занимает площадь в 150 гектаров, это пространство в более чем четыре километра в длину и от полукилометра до километра в ширину. Его благоустройство разделили на несколько этапов, и одним из первых хотели обновить именно участок от Светлановского до Гражданского проспекта.

Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





В мае 2023 администрация Калинского района анонсировала появление здесь пространства в экостиле со спортивными и детскими площадками, лежаками для отдыха, велодорожкой, новыми цветниками. Все деревья пообещали сохранить, а также дополнительно посадить яблони, груши, клены и каштаны. В низинах — организовать дождевой сад, который собирал бы излишнюю влагу. Согласно проектной документации, он призван обеспечивать «саморегуляцию экосистемы» и «очищать дождевую воду». Пешеходные дорожки из новой тротуарной плитки должны были следовать исторически сложившимся прогулочным и транзитным маршрутам людей. В парке хотели поставить больше современных фонарей, чтобы в нем можно было чувствовать себя безопасно.



Основную тему благоустройства обозначили как «Жизнь в окружении природы», это нашло отражение в дизайне архитектурных форм, в выборе растений и трав. На входе в парк со стороны пересечения Луначарского и Гражданского проспектов планировали установить концертную площадку с навесом из вьющихся растений.

Путь в девять километров к расторжению контракта

В августе контракт на благоустройство заключили с ООО «Балт Юнион». Это молодая компания со штатом в 12 человек, созданная в 2018 году. Она специализируется на госконтрактах, в основном небольших. Среди крупных, кроме Муринского парка, — только капитальный ремонт фасада одного из корпусов петербургского Морского технического университета, которым «Балт Юнион» занимается сейчас.



В сентябре развернулись работы по созданию новых пешеходных дорожек и реорганизации пространства в целом. Подрядчики были твёрдо намерены уложить девять километров плитки.

«Это не болото, это технологическая выемка грунта проведена под заполнение. Мы выходим на создание комплекса в Муринском парке, и он станет сердцем Калининского района в части отдыха и проведения различных мероприятий», — рассказывал глава района Сергей Петриченко, стоя рядом с рабочими и техникой в Муринском парке в октябре.



Этот парк — по сути и был, и есть сердце района: именно здесь регулярно проходят районные концерты и торжества, фестивали, первенства по спортивному ориентированию и плоггинг-забеги.

Одновременно с началом благоустройства здесь символически высадили 80 маленьких сосен.

«[До холодов] надо обязательно закончить посадки, обязательно закончить с резиновым покрытием, здесь его больше 2600 метров. И идеально закончить мощение», — рассказывал телеканалу «Санкт-Петербург» Владимир Застольский, муж Анастасиии Застольской, которая числится директором ООО «Балт Юнион».



Подрядчик обещал всё успеть в срок, ссылаясь на свой опыт в благоустройстве, — до 31.12.23

Однако справиться с задачей компании не удалось — ни вовремя, ни качественно. В парке были установлены несогласованные объекты, а тротуарная плитка не легла ровно.

Районная администрация была вынуждена разорвать контракт с фирмой, выплатив ей 106,6 миллионов рублей за принятые работы. 15,3 миллиона рублей вернули в бюджет Петербурга, и еще 138 миллионов — в бюджет проекта «Формирование комфортной городской среды».

За время исполнения контракта ООО «Балт Юнион» получило три штрафа общей суммой в 2,29 миллиона рублей: за ненадлежащее исполнение и просрочку.

В декабре администрация Калининского района попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) внести ООО «Балт Юнион» в реестр недобросовестных поставщиков, однако ведомство не стало этого делать.



Компания не ответила на вопросы «Фонтанки» к моменту публикации.

«Межвременье» Муринского парка

Сейчас как бы наступил период «межвременья» — отмечают в администрации. Прежний подрядчик бросил всё, как было, даже не убирая за собой строительные материалы — ведь наведение порядка тоже стоит денег. Новый подрядчик пока не выбран. И поскольку благоустройство не завершено, объект не может быть передан на обслуживание садово-парковому хозяйству. Поэтому, например, урны стоят, но за них никто не отвечает. Районная администрация сама обеспечивает вывоз мусора. И по традиции в парке проходят плоггинг-забеги: в сборе мусора соревнуются дети.



Администрация пробует принудить бывшего подрядчика ликвидировать последствия неудачного благоустройства: демонтировать и вывезти тротуарную плитку, восстановить дорожки, поврежденный газон, заменить поврежденные поребрики, вывезти все лишние конструкции, навести чистоту и порядок. Готов соответствующий иск в Арбитражный суд.



«К нашему сожалению и большому расстройству, подрядчик оказался неспособным выполнить объем взятых на себя работ. Юридический отдел администрации подготовил все необходимые документы в различные органы и инстанции, чтобы разрешить вопрос о причинении ущерба от выполненных работ. Недоустановленное оборудование ограждено», — рассказал во время апрельского интернет-эфира глава района Сергей Петриченко. Пользователи прямо спросили его о том, почему Муринский парк «в таком ужасном состоянии».

Петриченко отметил, что остаётся намерение завершить благоустройство к 1 сентября, но полной уверенности в этом нет.

«Мы надеемся, что в этом году у нас на работы выйдет состоятельный подрядчик, который выполнит все обязательства перед городом. До 1 сентября, мы ориентируемся на этот срок. Оставляем некоторый процент вероятности неисполнения, на форс-мажорные обстоятельства. Сроки могут передвинуться, но парк в порядок будет приведен. У нас нет другого выхода», — рассказал глава.



В системе госзакупок еще в марте объявили аукцион на второй этап благоустройства этого же участка (неудачно затянулся первый) — на 372,8 миллионов рублей. Подрядчика уже выбрали, но процедура была приостановлена из-за жалоб в ФАС. Среди них была и жалоба от ООО «Балт Юнион».



Соседний участок Муринского парка, от Руставели до Гражданского проспекта, планируют благоустроить по эскизам начинающих архитекторов и дизайнеров. Специально для этого еще в 2022 году провели военно-патриотический хакатон «Ресурс периферии». Среди лучших идей жюри отметили стену-мемориал, световые проекции с кадрами военной хроники, тенты в виде голубей, лабиринт воспоминаний и светильники в виде противотанковых ежей (в этой части парка сохранились и исторические противотанковые укрепления).

Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться



