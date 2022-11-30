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    «Светильники в виде противотанковых ежей». Петербургский парк оформят в военно-патриотической тематике

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    В Петербурге подвели итоги конкурса на эскизный проект благоустройства участка Муринского парка. Как рассказали 30 ноября в пресс-службе Смольного, зеленую зону собираются оформить в военном стиле.

    «Безусловно, события Великой Отечественной войны определили военно-патриотическую тематику будущей зоны благоустройства — она посвящается героической обороне Ленинграда», — пояснил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. Как напомнили в Смольном, во время блокады в этой части парка проходил передний край внешней полосы обороны Северного укрепрайона.

    В лучших, по версии жюри, работах, предлагается организовать в парке стену-мемориал, световые проекции с кадрами военной хроники, тенты в виде голубей — символов мира, ленты и стену памяти, «лабиринт воспоминаний», а также светильники в виде противотанковых ежей.

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    Всего в конкурсе «Ресурс периферии» участвовало пять студенческих команд, призерами стали три. Идеи студентов, как утверждают в пресс-службе правительства, станут основой для технического задания проекта благоустройства.

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