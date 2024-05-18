Не так сурово. Депутат Госдумы Метелев уточнил, как на самом деле хотят повысить штрафы за курение

Депутат Госдумы РФ Артём Метелев 18 мая «успокоил» курильщиков. В своем телеграм-канале парламентарий рассказал, что накануне в сообщении о проекте закона о повышении штрафов за курение в неположенных местах была допущена ошибка. Штрафы и правда хотят повысить, но не так заметно.
Напомним, 17 мая сообщалось, что за курение в неположенных местах якобы предлагается штрафовать на 15 тысяч рублей, за аналогичный проступок на детской площадке — на 30 тысяч рублей.
«Вчера из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 и 30 тысяч рублей, однако в направленном законопроекте они другие», — написал Метелев.
На самом деле штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить от трёх до пяти тысяч (сейчас от 500 до тысячи рублей).
Штраф за курение на детской площадке хотят установить от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех), уточнил Метелев.
Также предлагается ввести новый штраф до 7 тысяч рублей для родителей за курение детей до 16 лет — здесь накануне ничего не напутали.