Не так сурово. Депутат Госдумы Метелев уточнил, как на самом деле хотят повысить штрафы за курение

Депутат Госдумы РФ Артём Метелев 18 мая «успокоил» курильщиков. В своем телеграм-канале парламентарий рассказал, что накануне в сообщении о проекте закона о повышении штрафов за курение в неположенных местах была допущена ошибка. Штрафы и правда хотят повысить, но не так заметно.



Напомним, 17 мая сообщалось, что за курение в неположенных местах якобы предлагается штрафовать на 15 тысяч рублей, за аналогичный проступок на детской площадке — на 30 тысяч рублей.



«Вчера из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 и 30 тысяч рублей, однако в направленном законопроекте они другие», — написал Метелев.

