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    На экраны выходит документальный фильм о жизни и любви рыжего лиса в заповеднике на Камчатке

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    18 мая состоится премьера документального фильма Дмитрия и Анны Шпиленков «Огненный лис». Съемки фильма проходили на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в течение 26 месяцев — объем отснятого в трех экспедициях материала составил несколько сотен часов и 250 терабайт. В центре внимания оказалась драматичная история жизни лиса Ветра. Он родился самым слабым лисенком в семье, но по воле случая единственный выжил при нападении медведя. Ветру удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь рыжей красавицы Лавы. Но весной медведи возвращаются, и теперь ради спасения своей семьи Ветер должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.

    Сценаристом выступила сама природа: создатели фильма рассматривали на главную роль Лаву и других лис, но выбрали всё-таки Ветра, поскольку его история оказалась самой эмоциональной. Его озвучил известный актер дубляжа Олег Вирозуб («Властелин колец»).

    Премьера фильма состоялась на прошедшем Московском международном кинофестивале.

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    Матвей Пирогов

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    КамчаткаДокументальное киноДикая природа
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