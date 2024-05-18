Петербургская полиция наградила молодежь за помощь при задержании вооруженного агрессора

Полиция наградила неравнодушных и отважных петербуржцев, которые в ночь на 3 мая задержали агрессивного мужчину на улице Чудновского. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом случае и показывала видео с места событий .

Напомним, тогда во дворе дома 8/1 по улице Чудновского компания молодых людей услышала женские крики о помощи. На тротуаре у соседнего дома они увидели лежащую на земле женщину в крови и мужчину с ножом.



«Молодые люди бросились на помощь пострадавшей. Заметив их, нападавший попытался сбежать, однако ребята смогли его задержать, обезоружить и удерживали до прибытия сотрудников полиции», — сказано в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

