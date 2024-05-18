Петербургская полиция наградила молодежь за помощь при задержании вооруженного агрессора

Полиция наградила неравнодушных и отважных петербуржцев, которые в ночь на
Напомним, тогда во дворе дома 8/1 по улице Чудновского компания молодых людей услышала женские крики о помощи. На тротуаре у соседнего дома они увидели лежащую на земле женщину в крови и мужчину с ножом.
«Молодые люди бросились на помощь пострадавшей. Заметив их, нападавший попытался сбежать, однако ребята смогли его задержать, обезоружить и удерживали до прибытия сотрудников полиции», — сказано в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
По данным «Фонтанки», пострадавшую доставили в Александровскую больницу с проникающей колото-резаной раной живота и множественными ножевыми ранами туловища. Ее состояние оценивали как тяжелое.
Благодаря решительным и самоотверженным действиям петербуржцев удалось задержать агрессора и спасти пострадавшую. Он попытался оправдать свой поступок тем, что «бил свою жену, ваших не трогал».
Начальник ГУ МВД России Роман Плугин принял решение наградить молодых людей за проявленную смелость и мужество. По его поручению восьмерым петербуржцам вручили почетные грамоты и благодарности.