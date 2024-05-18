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    Петербургская полиция наградила молодежь за помощь при задержании вооруженного агрессора

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    Полиция наградила неравнодушных и отважных петербуржцев, которые в ночь на 3 мая задержали агрессивного мужчину на улице Чудновского. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом случае и показывала видео с места событий.

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
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    Напомним, тогда во дворе дома 8/1 по улице Чудновского компания молодых людей услышала женские крики о помощи. На тротуаре у соседнего дома они увидели лежащую на земле женщину в крови и мужчину с ножом.

    «Молодые люди бросились на помощь пострадавшей. Заметив их, нападавший попытался сбежать, однако ребята смогли его задержать, обезоружить и удерживали до прибытия сотрудников полиции», — сказано в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

    По данным «Фонтанки», пострадавшую доставили в Александровскую больницу с проникающей колото-резаной раной живота и множественными ножевыми ранами туловища. Ее состояние оценивали как тяжелое.

    Благодаря решительным и самоотверженным действиям петербуржцев удалось задержать агрессора и спасти пострадавшую. Он попытался оправдать свой поступок тем, что «бил свою жену, ваших не трогал».

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    Начальник ГУ МВД России Роман Плугин принял решение наградить молодых людей за проявленную смелость и мужество. По его поручению восьмерым петербуржцам вручили почетные грамоты и благодарности.

    Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

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    Полиция наградила петербуржцев за помощь
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