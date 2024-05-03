«Я свою жену бил, вашу не трогал». Петербуржцы поймали мужчину, который чуть не зарезал свою жену

В ночь на 3 мая во дворе жилого дома на улице Чудновского группа молодых людей пришла на помощь раненой женщине, которая стала жертвой своего супруга, стало известно «Фонтанке».
предоставлено «Фонтанке»
Как рассказала «Фонтанке» Диана, одна свидетельниц инцидента, она и ее друзья пришли поздравить с днем рождения своего друга ровно в полночь и в самый разгар поздравления услышали крики. На кадрах, попавших на видео, видно, как молодые люди бросились задерживать предполагаемого нападавшего, а девушки отправились на помощь окровавленной женщине.
предоставлено «Фонтанке»
Предполагаемый нападавший попытался оправдать свой поступок тем, что режет свою жену, чужих он не трогал. Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники полиции. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
По данным «Фонтанки», пострадавшую доставили в Александровскую больницу с проникающей колото-резаной раной живота и множественными ножевыми ранами туловища. Ее состояние оценивается как тяжелое, женщину поместили в реанимацию.