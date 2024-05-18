    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, южн

    764мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.99eur98.78

    В Большом театре в Москве объявлена эвакуация

    6890
    обсудить

    В Большом театре в Москве объявлена эвакуация, людей вывели с Исторической сцены. Одна из версий — сработала пожарная сигнализация. Но огня или дыма снаружи не видно. Сегодня в Большом — балет «Раймонда» Александра Глазунова.

    Издание MSK1.RU сообщает, что тысячу человек эвакуировали из здания Большого театра на Театральной улице. Выступление было приостановлено, всех попросили срочно покинуть зал.

    По данным РИА Новости, в театральную кассу поступило сообщение о минировании и сотрудники действовали по инструкции. Среди эвакуированных были 120 работников театра. Здание проверили специальные службы, сообщение о минировании не подтвердилось. Спектакль будет продолжен.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Большой театрЭвакуация
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close