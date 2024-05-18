В Большом театре в Москве объявлена эвакуация, людей вывели с Исторической сцены. Одна из версий — сработала пожарная сигнализация. Но огня или дыма снаружи не видно. Сегодня в Большом — балет «Раймонда» Александра Глазунова.

Издание MSK1.RU сообщает, что тысячу человек эвакуировали из здания Большого театра на Театральной улице. Выступление было приостановлено, всех попросили срочно покинуть зал.

По данным РИА Новости, в театральную кассу поступило сообщение о минировании и сотрудники действовали по инструкции. Среди эвакуированных были 120 работников театра. Здание проверили специальные службы, сообщение о минировании не подтвердилось. Спектакль будет продолжен.