Суд в Петербурге арестовал поджигателя сотовой вышки. В СИЗО уехал и тот, кто оплатил бензин

Двое жителей Петербурга отправлены под стражу по делу о поджоге сотовой вышки. Их действия следствие считает диверсией.



Об аресте обвиняемых сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 18 мая. Сотовую вышку Сергей Гладкой поджег четыре дня назад во Фрунзенском районе. Сделал он это ради денег — предложение о «подработке» нашел в одной из групп в Telegram. Второй фигурант, Сергей Перксон, перевел Гладкому деньги на бензин.

Оператор оценил ущерб в пять тысяч рублей. Сперва дело возбудили по статье о порче имущества, но затем переквалифицировали на диверсию. Оба просили о свободе, но были отправлены в СИЗО.