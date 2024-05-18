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    Гонкой на байдарках, каноэ и SUP открыли гребной сезон в Петроградском районе

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    В Петроградском районе 18 мая открыли гребной сезон. Почти тысяча петербуржцев приняла участие в гонке вокруг Аптекарского острова на SUP-досках, байдарках, каноэ и ялах. Видео заплыва поделилась читательница «Фонтанки».

    читательница «Фонтанки» Александра

    Гонки организовал центр спорта Петроградского района. Записаться могли все желающие. Участники стартовали с двух точек, в зависимости от плавательного средства: для любителей SUP-классов организовали станцию на набережной Карповки, а для остальных местом сбора был сквер метеорологов между Молодежным и Барочным мостами.

    Дистанция заплыва составила семь километров.

    Ранее «Фонтанка» показала открытие SUP-сезона на Елагином острове и рассказала о планах на открытие SUP-проката в культурном квартале «Брусницын».

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    Гонка на байдарках и SUP
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