Гонкой на байдарках, каноэ и SUP открыли гребной сезон в Петроградском районе

В Петроградском районе 18 мая открыли гребной сезон. Почти тысяча петербуржцев приняла участие в гонке вокруг Аптекарского острова на SUP-досках, байдарках, каноэ и ялах. Видео заплыва поделилась читательница «Фонтанки».
читательница «Фонтанки» Александра
Гонки организовал центр спорта Петроградского района. Записаться могли все желающие. Участники стартовали с двух точек, в зависимости от плавательного средства: для любителей SUP-классов организовали станцию на набережной Карповки, а для остальных местом сбора был сквер метеорологов между Молодежным и Барочным мостами.
Дистанция заплыва составила семь километров.
Ранее «Фонтанка» показала открытие SUP-сезона на Елагином острове и рассказала о планах на открытие SUP-проката в культурном квартале «Брусницын».